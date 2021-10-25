«المساعد» يقود فولفسبورج بعد إقالة فان بومل

فولفسبورج (د ب أ)

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن المدرب المساعد مايكل فرونتزيك سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد أن أعلن النادي أمس الأحد إقالة مارك فان بومل من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر فولفسبورج أن لاعب المنتخب الألماني السابق فرونتزيك (57 عاماً) سيقود تدريبات الفريق «حتى إشعار آخر». وأقيل فان بومل، الذي تولى المنصب في حزيران الماضي، أمس الأحد، بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار لثماني مباريات متتالية في كل المسابقات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرونتزيك سبق له تولي تدريب بروسيا مونشنجلادباخ وأرمينيا بيليفيلد وألمانيا آخن وهانوفر وسانت باولي. وكان كايزر سلاوترن آخر محطة لفرونتزيك كمدير فني قبل أن يصبح مدرباً مساعداً لفان بومل.

وذكرت تقارير إعلامية أن قائمة المرشحين لخلافة فان بومل في تدريب فولفسبورج تضم فلوريان كوفيلدت المدرب السابق لفيردر بريمن وإدين تيرزيتش مدير الشؤون التقنية في نادي بوروسيا دورتموند.

كذلك يعد دومينيكو تيديسكو، الذي تولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي، وسبق له تدريب شالكه الألماني، مرشحاً لتولي المسؤولية في فولفسبورج.