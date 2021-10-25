«أصايل» بطل كأس الوثبة في أجين

أبوظبي (الاتحاد)

حصد المهر «أصايل ليب» لفيصل جورجي لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري فريدريك بوا»، والذي أقيم أمس «الأحد»، في مضمار أجين بفرنسا، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً وعالمياً للاهتمام بالخيول العربية الأصيلة.

واجتمع للسباق لمسافة 2200 متر، والبالغة جوائزه 12 ألف يورو، 11 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بصورة مثيرة للفوز، حتى أن الفارق بين صاحب المركزين الأول والرابع لم يتعدى طول واحد.

وجاء فوز «أصايل ليب» لفيصل جورجي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بفارق 0,75 طول عن «فواريت» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، فيما جاء ثالثاً «كساب» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

وسجل المهر البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «تيدجام لوتوا»، زمناً وقدره 2:55:30 دقيقة.