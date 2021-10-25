اهتمام دولي وعربي بالمؤتمر الرياضي بالشارقة



دبي (الاتحاد)

يحظى المؤتمر الدولي الأول للرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع، والذي تنظمه جمعية الاجتماعيين، اعتباراً من 21 نوفمبر القادم باهتمام دولي وعربي، من خلال جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة أبوظبي.ووجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بدعم الحدث وتوفير كل فرص النجاح، حيث نقل الدكتور فراج العجمي الوزير المفوض لدى جامعة الدول العربية مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة، بنقل هذه التوجيهات أثناء استقباله الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس الجمعية رئيس المؤتمر، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بحضور البروفسور عبد العزيز المصطفى رئيس لجنة الصحة العالمية للمؤتمر.

وحرص الدكتور ميرزا على إبراز أهمية الحدث الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتناول جانباً مهماً من جوانب المجتمع المدني، كما قدم الشكر للأمين العام أحمد أبو الغيط على توجيهاته برعاية وإنجاح المؤتمر.

وفي نهاية المقابلة أهدى ميرزا درع جمعية الاجتماعيين إلى الدكتور فراج العجمي، أملاً في أن تحقق تلك الرعاية النجاحات التي تنشهدها اللجنة المنظمة. وفي سياق آخر يلقي القاضي الدكتور حاتم علي كلمة باسم مكتب الأمم المتحدة في حفل افتتاح المؤتمر للتأكيد على أهمية هذا الحدث الدولي الكبير.