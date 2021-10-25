الدوري المصري يعود بإحصائيات وأرقام تاريخية

علي معالي (دبي)

مع انطلاقة النسخة رقم 63 من الدوري المصري لكرة القدم هناك العديد من الأرقام والإحصائيات التي تؤكد تاريخ هذه البطولة العريقة التي انطلقت عام 1948.

وشهد تاريخ الدوري الكروي المصري مشاركة 72 نادياً في 62 موسماً سابقاً ومع انطلاقة النسخة 63 تتواجد 3 أندية جديدة للمرة الأولى وهي: فيوتشر وفاركو والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) ليصبح عدد الأندية التي لعبت في الدوري طوال تاريخه 75 نادياً.

وشارك الأهلي والزمالك فقط في كل نسخ مسابقات الدوري الـ 62 يليهما الاتحاد والمصري وشارك كل منهما في 60 نسخة والإسماعيلي (58) ثم المحلة (47) والترسانة (44).

7 أندية فقط فازت من قبل ببطولة الدوري وهي: الأهلي (42 مرة) الزمالك (13) الإسماعيلي (3) الترسانة (1) الأوليمبي (1) المحلة (1) والمقاولون العرب(1). وأول هدف في تاريخ الدوري سجله محمد أمين لاعب الزمالك في مرمى المصري في الأسبوع الأول لدوري 1984-1949 ويومها فاز الزمالك 5-0.

وأكثر لاعب حقق لقب الدوري في التاريخ هو حسام حسن برصيد 14 بطولة منها 11 مرة مع الأهلي و3 مرات مع الزمالك يليه حسام عاشور 13 لقباً مع الأهلي الهداف التاريخي للدوري المصري هو حسن الشاذلي (الترسانة) برصيد 173 هدفاً ثم حسام حسن (168) الضظوي (127) مصطفى رياض (122) الخطيب (109) عبد الله السعيد (114) أحمد الكأس (107) أبوتريكة (106) وجمال عبد الحميد (101) أكثر لاعب حقق الدوري على التوالي هو: صالح سليم وتوتو (الأهلي) بواقع 9 مرات من النسخة الأولى حتى التاسعة وأكثر لاعب حقق لقب «هاتريك» في تاريخ الدوري هو حسن الشاذلي (الترسانة) برصيد 10 مرات.

وأكبر عدد من النقاط يحققه فريق في موسم واحد كان الأهلي بـ89 نقطة في موسم 2019-2020 وأكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في موسم واحد هو الأهلي برصيد 75 هدفاً موسم 2017-2018. تم تسجيل 27603 أهداف في تاريخ الدوري حتى الآن ويأتي الأهلي في مقدمة مسجلي الأهداف بواقع 2829 هدفاً والزمالك 2639 هدفاً وأكثر الفرق تحقيقاً للفوز في مباريات الدوري هو الأهلي (1067) مرة ثم الزمالك (939) والإسماعيلي (662) مرة.

