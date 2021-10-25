5000 رياضي يؤكدون مشاركتهم في ماراثون أدنوك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الراعي الرسمي للحدث العالمي، عن تصميم الميداليات وقائمة الرياضيين المشاركين في الحدث المرموق قبيل 4 أسابيع على انطلاقه.

وتتزين ميداليات هذا العام بأبرز المعالم الهندسية والمشهورة في أبوظبي، والتي ستقدم التميز والإبداع في مسيرته العالمية والمجتمعية، كما ستحمل كل ميدالية منقوشة بشعارات مجلس أبوظبي الرياضي، و«أدنوك»، وشعار احتفال الدولة بعام الخمسين. وتتصمن ميداليات سباقي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات عبارات احتفالية بالمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي والفوز به.

كما كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة مجموعة مميزة من الرياضيين من أصحاب الأرقام القياسية العالمية في السباق الرئيسي لماراثون أندوك أبوظبي لمسافة 42.2 كم، إذ ستشارك في فئة نخبة السيدات العداءة البحرينية يونيس تشومبا صاحبة المركز 65 في التصنيف العالمي برقم قياسي شخصي يبلغ ساعتين و23 دقيقة و10 ثوان، وسبق لها أن حلت في المرتبة الثانية في ماراثون روتردام 2017 والمرتبة الثالثة في ماراثون ميلانو 2021. كما تشارك في السباق أيضاً العداءة الإثيوبية بيتلهم موجس التي يبلغ رقمها القياسي الشخصي ساعتين و23 دقيقة و38 ثانية، وتشمل قائمة إنجازاتها الرياضية المركز الأول في ماراثون بكين 2015، والمركز الثالث في ماراثون فالنسيا 2016، والمركز الرابع في ماراثون ميلانو 2021.

وفي فئة الرجال، سيشارك العداء الكيني بارناباس كيبتوم المصنف في المرتبة 16 على مستوى العالم وصاحب وقت شخصي يبلغ ساعتين و4 دقائق و17 ثانية، والذي نجح خلال السنوات الأخيرة بالحصول على المركز الأول في كل من ماراثون بوينس آيرس 2017 وماراثون هونغ كونغ 2019، إضافة إلى المركز الثالث في ماراثون ميلانو 2021. كما يشارك في الماراثون أيضاً مواطنه فيليمون رونو الذي يحتل المرتبة العاشرة في التصنيف العالمي محققاً أفضل وقت شخصي قدره ساعتين و5 دقائق، وكان قد نال المركز الأول في ماراثون تورنتو 2019.

كما بلغ أعداد المسجلين حتى الآن أكثر من 5000 آلاف مشارك في جميع سباقات الماراثون، وبإمكان عموم فئات المجتمع المشاركة والتسجيل في سباقات الحدث الذي يوفر مسافات تناسب جميع المستويات.

من جهته، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يجسد العدد الكبير من المشاركين المسجلين في سباقات الماراثون الشهر المقبل اهتمام مجتمع أبوظبي، وحرصه على تبني أسلوب حياة رياضية حيوية مليئة بالطاقة الإيجابية، وتدعم صحة ورفاهية المجتمع، كما يدل على زيادة أعداد المهتمين برياضة الجري في أبوظبي».

وأضاف: «يحظى تصميم ميداليات هذا العام بأسلوب مميز للغاية تقديراً لجهود جميع المشاركين في التحدي وللاحتفاء بنجاحهم بإكمال مسافة السباق التي تناسب مستويات لياقتهم البدنية، كما ندعو جميع الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث العالمي للتسجيل والانضمام لفئات السباقات، مرحباً بالمشاركة المميزة لنخبة الرياضيين العالميين في ماراثون أدنوك أبوظبي الحدث العالمي المرتقب الذي سيقام بتاريخ 26 نوفمبر المقبل، مبيناً أن تأكيد نخبة الأسماء العالمية مشاركتها في الحدث يؤكد على مكانته المرموقة وقيمته العالمية بين الفعاليات الكبرى على الصعيد الدولي.

في المقابل سترحب قرية السباق المعتمدة في المقر الرئيسي لشركة»أدنوك" بالمشاركين والجمهور لمدة 3 أيام قبل موعد سباق الماراثون، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر، كما ستوفر لكافة أفراد العائلة فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة والأنشطة العائلية، وذلك في إطار تعزيز نمط الحياة الصحية والرفاهية البدنية لأفراد مجتمع أبوظبي.