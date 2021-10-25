العين يواجه الوكرة والجزيرة أمام الغرافة في «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)

خسر فريقا الجزيرة والعين في أولى مبارياتهما ببطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي انطلقت بمدينة الحمامات بتونس، وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل بمشاركة 10 أندية، وخسر الجزيرة أمام الترجي التونسي 36-23 ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي كانت أولى مباريات البطولة، فيما خسر العين أمام فريق جمعية الحمامات التونسي صاحب الأرض بنتيجة 31-26 ضمن المجموعة الأولى.

ويلتقي العين مع الوكرة القطري يوم غد بعد حصول الفريق على راحة أمس حسب جدول المباريات، فيما يلتقي الجزيرة مع الغرافة القطري بعدما حصل هو الآخر على راحة في اليوم التالي للبطولة.

من ناحية أخرى، اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد اليد برئاسة داوود المليح جدول مباريات مسابقات الأشبال، والتي تنطلق يوم السبت المقبل بمسابقة الدوري، التي يشارك فيها 13 فريقاً، وتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى اتحاد كلباء وشباب الأهلي والبطائح والنصر ودبا الحصن، فيما تضم المجموعة الثانية بني ياس والجزيرة والشارقة «ب» والذيد والثالثة تضم الشارقة «أ» والوصل والمدام وخورفكان.

