رود وشابوفالوف يشاركان في «عالمية» مبادلة للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن اسمين جديدين ضمن قائمة اللاعبين العالميين المشاركين في دورتها الـ 13، والتي ستفتح الأبواب أمام المشجعين لعيش حماسة المباريات التي يستضيفها مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر.

وسينضمّ أول لاعبين من الرجال إلى أبرز بطولات التنس للمحترفين في منطقة الخليج، وهما كاسبر رود، أول لاعب نرويجي يفوز بلقب رابطة محترفي التنس والمصنف الثامن عالمياً، ودينيس شابوفالوف المضنف 13 عالمياً، الذي نجح في الوصول هذا العام لأول مرة في مسيرته إلى منافسات نصف نهائي بطولة ويمبلدون.

ويشارك اللاعبان، اللذان يعدان من أبرز الأسماء في تنس الرجال، في بطولة مبادلة العالمية للتنس للمرة الأولى في زيارة هي الأولى لهما أيضاً إلى أبوظبي، حيث ينضمان إلى اللاعبتين اللتين أكدتا مشاركتهما، وهما البطلة الأولمبية بيلندا بنشيتش في مواجهة حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة إيما رادوكانو، واللتان ستتواجهان في اليوم الأول من الفعالية. وسيتمّ الإعلان في الأسابيع القليلة القادمة عن الأسماء الأربعة المتبقية لاستكمال قائمة البطولة العالمية والمؤلفة من ثمانية لاعبين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «لطالما شكّل الإعلان عن أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة لحظةً مميزة بالنسبة لنا، خاصةً مع انضمام لاعبين محترفين مثل كاسبر ودينيس إلى منافسات الرجال، واللذان وقع عليهما الاختيار في إطار هدفنا إلى استقطاب أبرز اللاعبين العالميين بما يليق بالإرث العريق لبطولة مبادلة العالمية للتنس».

وأضاف ليكرش: «يشكّل اللاعبان الشابان إضافة مميزة إلى قائمة النجوم المشاركين إلى جانب إيما وبيلندا، لما يتمتعان به من موهبة كبيرة وما حققاه من نجاحات هذا الموسم، حيث نواصل هذا العام استضافة أبرز الأسماء العالمية في رياضة التنس. وندعوكم لتبقوا على اطلاع على المزيد من الإعلانات حول البطولة التي ترتقي إلى تطلعات عشاق التنس».

وتألق البطل النرويجي رود خلال الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس 2021، بعد إحرازه خمسة ألقاب، كان آخرها تتويجه ببطولة سان دييغو المفتوحة في وقتٍ سابق من أكتوبر الجاري، ليكون أول نرويجي يصعد في التصنيف إلى قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم.

من جهته، قال رود: «حظيت بموسم رائع هذا العام، وأشعر بالحماس لمشاركتي الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث سمعت من زملائي عن أهمية هذه البطولة بصفتها انطلاقة مهمة للموسم القادم. كما أتطلع إلى تحسين أدائي في العام المقبل، لذلك تتيح لي البطولة التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر القادم فرصة المنافسة ضد أفضل اللاعبين في العالم استعداداً لموسم كبير آخر، بالإضافة إلى استكشاف وجهة وثقافة جديدة في طقس ملائم».

بدوره، تألق شابوفالوف هذا الموسم، حيث أحرز النجم الكندي المصنف 13 عالمياً أفضل النتائج في البطولات الكبرى خلال مسيرته، بعد أن نجح في الوصول إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، والفوز في 26 مباراة في الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.

وعلق شابوفالوف على مشاركته، بالقول: «يسرني اللعب في وجهة جديدة، لما يتيحه ذلك من فرصة مميزة لمشاهدة واختبار أمورٍ جديدة. وأنا متحمس للقدوم إلى أبوظبي للاستمتاع بما تقدمه الإمارة، فقد سمعت الكثير من الأشياء الرائعة عنها. كما أتطلع للمشاركة في البطولة واكتساب المزيد من الخبرة من خلال المنافسة ضد أفضل اللاعبين في العالم، وتقديم أداء يرتقي إلى توقعات عشاق الرياضة».

وتستقبل بطولة مبادلة العالمية للتنس في دورتها الـ 13 جمهور مشجعي التنس بالطاقة الاستيعابية الكاملة، حيث تتوفر التذاكر لحضور المنافسات منذ الآن، في الوقت الذي يتصاعد فيها إقبال المشجعين على شراء التذاكر مع الكشف عن المزيد من أسماء النجوم المشاركين.

