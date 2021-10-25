انطلاق أسبوع أبوظبي للتحدي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي «مع برنامج حافل ومتنوع من التجارب والأنشطة الرياضية وورش عمل اللياقة البدنية والحوارات وجلسات التدريب المفتوحة وإمكانية لقاء ألمع نجوم»يو إف سي«، وتستمر الفعاليات حتي السبت المقبل بمواقع مختلفة في الإمارة، معززةً مكانتها كعاصمة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

ويشهد الأسبوع أيضاً بطولة»يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا«، التي تستقطب إقبالاً كبيراً على تذاكرها لحضور نزالاتها الحية مباشرة السبت المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتتضمن فعاليات »أسبوع أبوظبي للتحدي« تدريبات مفتوحة في فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، والمؤتمر الصحفي قبل المباراة في الاتحاد أرينا الخميس القادم، إلى جانب فعالية الوزن الرسمية في الاتحاد أرينا يوم الجمعة، وبطولة»يو إف سي 267«التي تشكل ختاماً مثالياً يسدل الستار على الأسبوع. ويمكن لحاملي تذاكر البطولة التسجيل لحضور جميع الفعاليات قبل النزالات.

ويتخلل»يو إف سي 267« نزالان لحسم لقب بطل العالم في فئتي وزن مختلفتين، عندما يدافع البولندي يان بلاهوفيتش عن لقب وزن الخفيف الثقيل أمام الأمريكي المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يواجه بيتر يان منافسه كوري ساندهاجن في النزال الرئيسي الشريك لتحديد البطل المؤقت لوزن البانتام.من جانبه، يتطلع إسلام ماخاتشيف إلى تحقيق انتصاره العاشر على التوالي أمام دان هوكر، الذي يعود إلى العاصمة الإماراتية بعد فوزه الكبير في»يو إف سي 266«مؤخراً في لاس فيجاس. ويترقب الجمهور متابعة البطل السويدي حمزات شيماييف مجدداً، بعد مشاركته الأولى في فعالية جزيرة النزال من»يو إف سي" في يوليو 2020.