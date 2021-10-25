اللجنة المنظمة تعتمد تجهيزات «شاطئية كلباء»

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل التحضيرات لإطلاق النسخة الأولى من دورة كلباء للألعاب الشاطئية التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على شاطئ مدينة كلباء من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، واجتمعت مؤخراً اللجنة العليا المنظمة للدورة برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واطلعت على تقارير اللجان بخصوص كل مرافق الدورة، واعتمدت التجهيزات الخاصة بالملاعب وأكشاك الضيافة وخيام الخدمات الخاصة بالفرق والجمهور.

جرى الاجتماع بمقر نادي اتحاد كلباء، وحضره ياسر الدوخي مدير الدورة، ورؤساء اللجان الفرعية، وتم فيه بحث كل التحضيرات اللوجستية لفعاليات الدورة، والخدمات التي ستوفرها المؤسسات والشركات المعاونة في التنظيم، كما تم فتح باب المشاركة في ألعاب الدورة عبر روابط التسجيل عن طريق كل من مجلس الشارقة الرياضي ونادي إتحاد كلباء ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الحمرية، بالإضافة إلى اتحادات الألعاب المعنية بألعاب الدورة، وهي: اتحادات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، وألعاب القوى، والسباحة وجمعية الإمارات للترايثلون، وسوف يتم اعتماد الفرق بأسبقية المشاركة في كل لعبة، وسيتم إعلان برامج المنافسات لاحقاً بجميع التفاصيل.

وأعرب عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بالإقبال على المشاركة في ألعاب الدورة، التي أطلقها المجلس ليحيي الرياضات الشاطئية ويلبي شغف الشباب بها، وليلقي الضوء في الوقت نفسه على واحد من أبرز المعالم السياحية في الشارقة، حيث يتميز ساحل كلباء بجوه اللطيف وبحره الآزوري الذي تحتضنه الجبال. وقال: إن مجلس الشارقة الرياضي سيحسب له تنظيم أول دورة على مستوى الإمارات وآسيا بهذا العدد من الألعاب الشاطئية.

وأضاف: تطرق الاجتماع لكل التحضيرات اللوجستية الخاصة بفعاليات الدورة من حيث الملاعب والخدمات ووسائل الترفيه، كما تم اعتماد الإجراءات الأمنية واللوائح الإرشادية لحركة السير من وإلى منطقة الفعاليات، بالإضافة إلى اللوحات الخاصة بمسارات سباقات السباحة والجري، وكذلك تم اعتماد الكتيب الذي أعدته اللجنة الإعلامية للتعريف بالدورة.

واختتم قائلاً: يجري العمل على قدم وساق لتوفير كل ضمانات النجاح لمنافسات الدورة، ولإمتاع جمهورها الذي تنتظره برامج ترفيهية ممتعة ومسابقات ثقافية بجوائز عينية، كما سيتم السحب طوال أيام الدورة على هدايا تذكارية لتبقى الدورة في ذاكرة كل من يحضرها.

تجدر الإشارة، إلى أن مجموع جوائز الدورة نصف مليون درهم، وسيتم تتويج الفائزين ببطولاتها أولاً بأول عقب الأدوار النهائية مباشرة، وسيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة الأولى على كؤوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تحمل شعارها المميز بالرقم «7»، الذي يرمز إلى أن منافساتها ستجرى يومياً بواقع 7 ساعات لمدة 7 أيام في 7 ألعاب.