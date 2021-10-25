سافين يحرز كأس أكتوبر الشطرنجية للناشئين

الشارقة (الاتحاد)

أحرز سافين خان، لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، لقب بطولة أكتوبر الشطرنجية للناشئين، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين، بمشاركة 10 أندية هي خورفكان واتحاد كلباء والذيد والمدام ومليحة الرياضي والبطائح والحمرية والثقة للمعاقين ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج والشارقة الثقافي للشطرنج.

وجاءت صدارة خان بعدما حقق العلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات، وحلّ طلال البلوشي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني، والذي تساوى مع الأول بنفس الرصيد من النقاط، ومبتعداً عنه بكسر التعادل، ثم أحمد الصباغ لاعب مليحة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وحلّ رابعاً راشد الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والخامس إيمان الصباغ لاعبة نادي فتيات الشارقة للشطرنج، والسادس صقر خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز خاصة للفئات العمرية، حيث حصلت أديتي آرون لاعبة أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصل الموهوب سيف بامطرف الكندي على جائزة أصغر لاعب، وحصلت الواعدة سارة عامر الزرعوني على جائزة أصغر لاعبة في البطولة.

ورصدت اللجنة المنظمة جائزة خاصة لأفضل لاعب من كل نادٍ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب من البطائح أحمد العوضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب من الذيد محمد سلطان شويّن، وجائزة أفضل لاعب من اتحاد كلباء أحمد خميس المزروعي، وأفضل لاعب من مليحة عبد الله راشد العوضي، ومن الحمرية أمير عطية، ونادي الثقة للمعاقين نبيل أحمد، ومن نادي خورفكان منى ثائر.

وشهد حفل الختام عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من المدربين الإداريين بالأندية المشاركة.

وأثنى الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد الشارقة الثقافي للشطرنج، على مستوى اللاعبين المشاركين في البطولة، مثمناً جهود الأندية في الإمارة وحرصهم على المشاركة في جميع الفعاليات الشطرنجية والمجتمعية التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج، والتي تقوم بدورها على نشر رياضة الأذكياء بين مختلف الشرائح.

وأكّد أن نادي الشارقة للشطرنج بكافة إمكاناته وخبراته حاضر للمساهمة والتعاون في كل الفعاليات الشطرنجية التي تنظمها أندية الشارقة الوسطى والشرقية، وأن تنظيم النادي لمثل هذه الفعاليات يعمل على توطيد أواصر التعاون معها ويؤدي بدوره لنشر اللعبة واكتشاف مواهب جديدة.

وأوضح أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والبطولات التي ينظمها النادي وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الصغار واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في البطولات المحلية والدولية القادمة.