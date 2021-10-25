5 انتصارات وتعادلان في سابعة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

انفرد الوحدة بصدارة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفوزه المثير أمام مضيفه الإمارات 3-2، واستفادته من تعثر منافسه المباشر شباب الأهلي «الوصيف» بالتعادل 2-2 أمام الجزيرة في واجهة مباريات الجولة السابعة، والتي شهدت فوز العين «الثالث» على الوصل 2-1، وتعادل النصر والشارقة 0-0، وفوز الظفرة على عجمان 4-2، واتحاد كلباء أمام مضيفه العروبة 5-2، وخورفكان على ضيفه بني ياس 4-1.

وحوّل «العنابي» العائد إلى الصدارة في الجولة الماضية بفوز على العين 3-0 بقرار إداري من لجنة الانضباط، تأخره أمام مضيفه الإمارات بهدفي سلطان عبدالله في الدقيقة 26، وعبدالله النعيمي 51، إلى فوز 3-2 بفضل أهداف مانع عايض 61، نادر اللكماني 92، ومنصور المنهالي 95.

والفوز هو السادس للوحدة في مشوار الدوري مقابل تعادله في مباراة واحدة 2-2 مع منافسه شباب الأهلي «الوصيف»، والذي تعثر بدوره بالتعادل الثاني في مشوار الدوري أمام الجزيرة 2-2، وتقدم «الفرسان» بهدفي حمدان حميد في الدقيقة 47، عبدالعزيز البلوشي 76، ليدرك «فخر أبوظبي» التعادل بواسطة حسن المحمدي في الدقيقة 83، وسعيد العبدولي 92.

في المقابل، كرر العين سيناريو «قلب الطاولة» حينما حوّل تأخره أمام ضيفه الوصل بهدف محمد فؤاد في الدقيقة 37، إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية أدهم خالد في الدقيقتين 40 و58، وامتد السيناريو ذاته في مباراة خورفكان «المتذيل»، والذي نجح في تحقيق فوزه الأول في الدوري حينما حوّل تأخره أمام ضيفه بني ياس بهدف إلى فوز 4-1.

نتائج الجولة

العروبة - اتحاد كلباء، 2- 5

خورفكان - بني ياس، 4- 1

العين - الوصل، 2- 1

الجزيرة - شباب الأهلي، 2-2

الظفرة - عجمان، 4- 2

النصر - الشارقة، 0-0

الإمارات - الوحدة، 2- 3