«رجل المرحلة» يرفض «التراجع أو الاستسلام» !!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كان للهزيمة المذلة التي تلقاها فريق مانشستر يونايتد من فريق ليفربول (صفر/5) في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وقع الزلزال الذي اهتزت له أرجاء ملعب أولد ترافورد قلعة الشياطين الحمر، وللمرة الأولى منذ آخر خسارة مذلة أمام فريق توتنهام (1/6) في الموسم الماضي، تنسحب أعداد كبيرة من الجماهير من الملعب قبل نهاية المباراة بأكثر من ربع الساعة، بعد أن فقدت الأمل تماماً في إمكانية عودة فريقها للمباراة، أو حتى تخفيف النتيجة حفظاً لماء الوجه، نظراً لأن أداء اللاعبين لم يكن يوحي بإمكانية تحقيق هذه العودة، بل كانت النتيجة مرشحة للزيادة، وخاصة بعد طرد بول بوجبا الذي تدخل تدخلاً عنيفاً ضد نابي كيتا، استوجب إشهار حكم المباراة للكارت الأحمر، بعد مشاهدة الواقعة عبر الفار.

ورغم اعتراف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني بمسؤوليته عن هذه الهزيمة الثقيلة، إلا أنه تمسك في الوقت نفسه بالاستمرارفي منصبه، ورفض تقديم استقالته، بحجة أنه ما زال يرى نفسه رجل هذه المرحلة. ففي لقاء مع شبكة سكاي سبورت، قال سولشاير: فريقي كان في أسوأ حالاته، ولكنني أرى أننا قطعنا شوطاً طويلاً نحو بناء فريق قوي، ولا يمكن أن أتراجع أوأستسلم الآن.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن الوضع جد خطير في قلعة الشياطين الحمر، وضغوط الجماهير باتت رهيبة وبلغت الذروة، مطالبة برحيل هذا النرويجي، ورغم ذلك فإنه ما زال متمسكاً بالمنصب ويرى أنه الشخص المناسب في المكان المناسب! وكأنه لا يرى بعينيه حجم الكوارث التي حلت بالفريق على يديه، وحالة اللاعبين السيئة جداً.

واعتراف سولشاير بأن فريقه لم يكن جيداً، لا فردياً ولا جماعياً، وعلق قائلاً: عندما تكون هكذا أمام فريق مثل ليفربول، فإنك لا بد وأن تستقبل أهدافاً. وأخذ على اللاعبين عدم التمركز الجيد، وتركهم مساحات استغلها لاعبو الريدز في تسجيل الأهداف.

وعلق على ذلك بقوله: عندما تترك مساحات للاعبين جيدين من نوعية لاعبي ليفربول، فإنك تغامر مغامرة غير محسوبة، نتيجتها المنطقية اهتزاز شباك مرماك بأهداف.

وقال سولشاير: على أية حال، هذه ليست نهاية العالم، لقد كنا في العام الماضي سيئين جداً خلال مباراة توتنهام وخسرنا 1/6، ولكننا نهضنا واسترددنا عافيتنا وأنهينا المسابقة في المركز الثاني، ولهذا علينا أن نتغلب على هذه المشاعر السيئة بأسرع ما يمكن. واختتم سولشاير اللقاء بقوله: لقد تقدمنا كثيراً كمجموعة خلال هذه السنوات الأخيرة، ولا يمكن التخلي عن ذلك الآن حتى لا يتأثر اللاعبون.