كأس السفير الياباني للجودو 5 نوفمبر في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو، بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والشباب 5 نوفمبر المقبل، بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة، ويبدأ التسجيل للمشاركة في البطولة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، عبر رابط البطولة ويستمر التسجيل حتى الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل.

وفرغت لجنة الجودو المحلية من وضع اللائحة الفنية للبطولة، وشروطها التي حددت مشاركة الأندية المسجلة في الاتحاد، ويمكن لكل نادٍ المشاركة بـ 4 لاعبين في كل وزن، على أن يكون التوزيع حسب البنود رقم (7-6-5) من لائحة البطولة التي حددت إمكانية المشاركة بـ 4 لاعبين مواطنين في الوزن الواحد دون إضافة جنسيات أخرى، أو بأي عدد في حالة إلغاء مشاركة إحدى الجنسيات.

وستكون المشاركة بلاعب واحد فقط ومقيم لأكثر من سنة، ويمكن المشاركة بلاعب واحد من مواليد الدولة مع إبراز شهادة الميلاد ومشاركة لاعب واحد من جزر القمر أو أبناء المواطنات، ويتحدد عقب انتهاء فترة التسجيل مكان وزمان القرعة والميزان، وسيكون الاجتماع عبر تقنية الفيديو (الزووم) قبل 24 ساعة من انطلاق يوم البطولة.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، التي تجد الاهتمام من جامعة توكاي في اليابان، حيث تأتي البطولة في إطار علاقات التعاون المتميزة للجامعة مع اتحاد الجودو، خاصة على مستوى المدارس وقطاع الناشئين.