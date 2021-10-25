بيع حذاء مايكل جوردان بـ 1.5 مليون دولار

بيع زوج من الأحذية الرياضية لأسطورة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة مايكل جوردن بمبلغ 1.47 مليون دولار في مزاد علني.

وأعلنت دار سوثبيز للمزادات يوم الأحد أن المشتري هو نيك فيوريلا.

ويعتبر فيوريلا هو جامع معروف للمقتنيات الرياضية التي تقدر قيمتها بالملايين.

وكان زوج الأحذية من نوع "نايك إير شيب" التي اشتراها فيوريلا قد انتعله جوردن في أول موسم له في الدوري الأميركي للمحترفين في عام 1984، وفقًا لدار المزادات.

وكان الحذاء الرياضي بلونيه الأحمر والأبيض مملوكاً في السابق لفتى جمع الكرات في نادي دنفر ناجتس والذي حصل عليه كهدية.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، بيع زوج من الأحذية الرياضية التي ارتداها مغني الراب الأميركي كاني ويست في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2008 بمبلغ 1.8 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لشراء حذاء رياضي، وفقًا لدار سوثبيز.

وتصدرت الأحذية الرياضية غير العادية عناوين الصحف بشكل متكرر لتحقيقها أسعار مرتفعة مؤخراً في المزادات.

وتم بيع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء المصنوعة يدويا بأيدي أحد مؤسسي شركة نايك قبل حوالي 50 عامًا مقابل 162 ألفا و500 دولار العام الماضي.

كما بيع زوج آخر من الأحذية الرياضية لجوردن مقابل 560 ألف دولار العام الماضي.