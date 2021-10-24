منصور بن محمد يشهد قمة الهند وباكستان بـ «مونديال الكريكيت»

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دولة الإمارات أثبتت بالبرهان العملي قدرتها على استقبال العالم، وأنها المكان الأمثل لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى في مختلف المجالات، ومن بينها الفعاليات الرياضية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تقف وراء منظومة عمل متكاملة العناصر تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات، وتضع سلامة الإنسان وسعادته في مقدمة الأولويات، وتحشد لهذا الهدف كل المقومات التي تضمن تحقيقه وفق أفضل المعايير العالمية وفي مختلف الأوقات، فضلاً عن تاريخ الإمارات الطويل والحافل بالإنجازات في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

جاء ذلك خلال حضور سموه قمة الهند وباكستان ضمن بطولة «كأس العالم للكريكيت T20»، التي أُقيمت على ستاد دبي الدولي للكريكيت في مدينة دبي الرياضية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبد الرحيم محمد الزرعوني، الرئيس المؤسس لمدينة دبي الرياضية.

وقال سموه: تمكنت دولة الإمارات وبجدارة من إثبات قدرتها على استضافة العالم، ونتابع يومياً عشرات الآلاف من الزوار يتوافدون على «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأكبر من نوعه في العالم، واليوم نشاهد معاً حدثاً رياضياً فريداً، يترقبه مئات الملايين من عشاق هذه الرياضة حول العالم، ويقام على ملاعب دبي، بحضور جماهيري كبير، وهو ما يشجعنا على المضي قدماً في مسيرة التطوير، وفق رؤية هدفها الوصول إلى المركز الأول في مختلف مجالات العطاء وضمن شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

وأوضح سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، أن كل مقيم وزائر للدولة يشعر بأنه في وطنه، ويجد الحدث الذي يبحث عنه حيث تجتمع كل الفعاليات والرياضات في مكان واحد.

واستمتع بالمباراة أكثر من 20 ألف متفرج في الملعب وأكثر من مليار متابع عبر شاشات التلفزيون، بأول مباراة تجمع بين الهند وباكستان منذ أكثر من عامين، إذ كانت آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس العالم للكريكيت 2019 وأقيمت في إنجلترا.

وتمثل المباراة قمة التنافس في رياضة الكريكيت، نظراً للشعبية الكبيرة لهذه الرياضة لدى الدولتين، ما ساهم في جعلها أكثر المباريات تشويقاً ومتابعة عالمياً، حيث تحظى بمتابعة أكثر من مليار شخص حول العالم، كما أن مواجهات الهند و باكستان يتابعها أكثر من 90% من مشجعي الكريكيت في العالم. وتستضيف دبي ثلاث عشرة مباراة ضمن بطولة كأس العالم للكريكت المقامة حالياً في الدولة، بما فيها المباراة النهائية المقررة إقامتها يوم 14 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى الجاليتين الهندية والباكستانية الكبيرتين في دولة الإمارات، فإن أعداداً كبيرة من محبي لعبة الكريكيت توافدوا على الدولة من مختلف دول العالم لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم وتحديداً مباراة الهند وباكستان.