«الريدز» يقهر «الشياطين» في «ليلة صلاح»

مانشستر (أ ف ب)

سجل الدولي المصري محمد صلاح «هاتريك» تاريخي، ليقود ليفربول الى فوز كبير 5- صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد، في معقله ملعب «أولد ترافورد»، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليضع مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على المحك ويقربه من الإقالة.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ «البريميرليج» يسجل «هاتريك» في ملعب «أولد ترافورد»، وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد «اليونايتد».

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي جوتا الثاني «13»، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته «38، 45+5 و50»، وزادت محن أصحاب الأرض، بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوجبا.

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وبهذه الأهداف الثلاثة، واصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، كما انفرد بصدارة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، بعدما كان يتقاسمه مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.