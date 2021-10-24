«الريال» يضرب «البارسا» في «كلاسيكو الأرض»



برشلونة (أ ف ب)

زاد ريال مدريد من صعوبة موقف المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج منتصراً من موقعة «الكلاسيكو» للمرة الرابعة توالياً، بفوزه على غريمه برشلونة في معقله «كامب نو» 2-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال بالعودة منتصراً من ملعب غريمه «الكتالوني» مرتين على التوالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه «الأولى عامي 1929 و1930 والثانية بين 1963 و1965، حين فاز ثلاث مرات متتالية في ملعب غريمه»، إلى الوافد الجديد النمساوي دافيد ألابا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 32 ولوكاس فاسكيس الذي سجل الثاني في الوقت بدل الضائع «94».

وقلص الوافد الجديد البديل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الفارق في الدقيقة 97»، من دون أن يمنع الهزيمة عن النادي «الكتالوني» الذي كان يخوض موقعة «الكلاسيكو» الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبخسارته الثالثة في «الكلاسيكو»، بات كومان ثاني مدرب فقط في تاريخ النادي «الكتالوني» يخسر أول ثلاث مباريات ضد الغريم الملكي بعد الإيرلندي باتريك أكونيل بين 1935 و1940، فيما حقق ريال أفضل سلسلة انتصارات له ضد غريمه منذ عام 1965، حين حقق انتصاره السابع توالياً على «البلاوجرانا»عام 1965 في سلسلة تضمنت حينها فوزاً في مسابقة الكأس وستة في الدوري.

وبهزيمته الثانية للموسم، يجد برشلونة نفسه قابعاً في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما نجح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بهذا الفوز الذي عوض به خسارته في المرحلة السابقة أمام قطب كتالونيا الآخر إسبانيول 1-2 في ملعب الأخير، في الوصول إلى «النقطة 20».