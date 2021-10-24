3 ميداليات للإمارات في افتتاح «عربية السباحة»



أبوظبي (الاتحاد)



حصدت الإمارات 3 ميداليات في افتتاح البطولة العربية للسباحة، التي تقام في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 174 سباحاً وسباحة من 17 دولة عربية، حيث نجح يوسف المطروشي في الفوز بذهبية سباق 100 متر فراشة مرحلة 16-18 عاماً، وسارة عكاشة بالميدالية الفضية بسباق 100 متر فراشة مرحلة 16-18 عام، كما فاز المنتخب بفضية سباق 100 متر تتابع مرحلة 16-18 عاماً.

تقام البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد السباحة، وحضر حفل الافتتاح الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي، كما شهد الانطلاقة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العربي، وسلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي والمحلي، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وشهد اليوم الأول من البطولة، تتويج السباح الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 بذهبية 1500 متر، خلال الفترة الصباحية، بجانب حضور مكثف من أعضاء الاتحاد الدولي الذي حضر لمتابعة التحضيرات النهائية واستعدادات العاصمة أبوظبي لاستضافة مهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية.