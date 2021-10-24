«شاطئية القارات» تتزين بشعار «إكسبو»

رضا سليم (دبي)

أعلن مجلس دبي الرياضي برنامج النسخة العاشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر، بالتعاون مع لجنة الشاطئية بالاتحاد الدولي، وتقام منافساتها للعام الثالث على التوالي على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم، من 02 إلى 06 نوفمبر 2021، بمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

ويتزين شاطئ كايت بيتش بشعار إكسبو، حيث تكتسب البطولة هذا العام تميزاً كبيراً، كونها تقام في عام الخمسين وضمن فعاليات تنظيم «إكسبو 2020»، الذي يجتمع فيه العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويستهل منتخبا البرتغال والسنغال منافسات البطولة بالمواجهة التي تقام في الساعة الرابعة والربع مساء الثلاثاء 2 نوفمبر، وستقام ثلاث مباريات أخرى في ذات اليوم، حيث يواجه منتخبنا الوطني في الساعة الخامسة والربع في مباراة قوية مع منتخب إسبانيا، كما يواجه منتخب روسيا بطل العالم مع نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا الربع، فيما يلعب إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات وحامل لقب النسخة التاسعة من البطولة، حيث يواجه الباراجواي في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات يوم الأربعاء 3 نوفمبر، حيث يلتقي إسبانيا مع السنغال في الساعة الرابعة عصراً، ويلتقي منتخب الإمارات مع البرتغال في الساعة الخامسة والربع، كما يلتقي الباراجواي مع روسيا في الساعة السابعة إلا الربع، وإيران مع اليابان في الساعة الثامنة مساءً.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة يوم الخميس 4 نوفمبر، حيث يلتقي اليابان مع الباراجواي، والبرتغال مع إسبانيا، والسنغال مع الإمارات، فيما يلعب روسيا مع إيران، وتنطلق منافسات دور نصف النهائي في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة 5 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم السبت 6 نوفمبر.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان مجلس دبي الرياضي أجرى في وقت سابق قرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، الذي حصل على المركز الثالث في النسخة التاسعة من البطولة، بعد تغلبه على روسيا بطل العالم في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من إسبانيا والبرتغال والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من روسيا الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية أغسطس الماضي، والفائز بلقب بطولة كأس القارات ثلاث مرات، إلى جانب إيران حامل اللقب والفائز بالبطولة ثلاث مرات أيضاً، واليابان والباراجواي.

ويعد تنظيم بطولة كأس القارات أكبر بطولات الكرة الشاطئية بعد كأس العالم على مدار 10 سنوات متتالية في دبي، تأكيداً على أن مدينة دبي هي الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، وذلك لما تتمتع به من منشآت وبنية تحتية رياضية وشواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء رائعة، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها لمنظمي الفعاليات الرياضية.

وأكد علي عمر مدير البطولة أن اللجنة المنظمة وضعت كافة التجهيزات لانطلاقة الحدث، وهناك ترويج كبير لهذه النسخة التي تتواكب مع معرض إكسبو الحدث العالمي الكبير، وسوف سيكون شعار إكسبو في المقدمة وتتزين به مدرجات ملعب كايت بيتش، والدعوة مفتوحة للجماهير من كل الجنسيات لمتابعة المباريات والاستمتاع بالحدث.

وأشار علي عمر إلى أنه من التقاليد قبل البطولة التقاط صورة تذكارية للاعبي المنتخبات، بحيث يتم اختيار لاعب من كل منتخب لهذه الصورة، التي دائماً ما يتم التقاطها في معلم من معالم دبي، وسبق أن التقطناها أمام برج خليفة وعلى جسر التسامح، وستكون صورة هذا العام في معرض إكسبو.