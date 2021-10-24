«الأبيض» الأولمبي يفتتح المشوار الآسيوي بالسقوط أمام قيرغيزستان



فيصل النقبي (الفجيرة)

تلقى منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة خسارة غير متوقعة أمام منتخب قيرغيزستان بهدفين لهدف، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا المقامة في أوزبكستان 2022.

وما زالت فرصة «الأبيض» قائمة للتأهل في اللقاءين القادمين أمام منتخبي الهند وعمان، يومي 27 و 29 أكتوبر الحالي، رغم الخسارة. وتقدم منتخبنا الأولمبي بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من المباراة، عن طريق خالد البلوشي، إلا أن بدلاء الضيوف نجحوا في اقتناص النقاط الثلاث عبر أمير زهبروف وآرين بوكوف في الدقيقتين 77 و 87 من اللقاء، ليمنحا منتخبهما النقاط الثلاث المهمة.

و لم تظهر خطورة «الأبيض» في الدقائق الثلاثين الأولى، حيث وضح غياب الانسجام بين اللاعبين وبطء الحركة في منطقة المناورات ولم يشكل منتخبنا أي خطورة حقيقية سوى كرة لعلي صالح مرت بجوار القائم.

وتمكن خالد البلوشي بافتتاح التسجيل للأبيض بعد مجهود فردي، حيث أسكن الكرة شباك الحارس قبل لحظات من نهاية الشوط الأول للمباراة، وعلى عكس سير المباراة وسيطرة الأبيض، نجح البديل أمير ذهروف لاعب قيرغيزستان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77، بعد تسديده لكرة قوية سكنت شباك حارس منتخبنا.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء، سجل البديل الآخر ايلين بوكوف من تسجيل هدف الفوز للضيوف، من كرة مرتدة نجح خلالها المهاجم من خداع الحارس وإيداع الكرة في الشباك.