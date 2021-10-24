بيراميدز يرفض بث مبارياته في الدوري المصري





القاهرة (د ب أ)

قرر نادي بيرامديز منع بث مبارياته بالموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بسبب عدم الحصول علي مستحقاته من الشركة الراعية.

وذكر نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى شركة بريزنتيشن سبورتس صاحبة حقوق البث التليفزيوني لمبارياته بالدوري المصري، يبلغها فيه بقراره بعدم إذاعة مبارياته في الموسم المحلي الجديد، في ظل عدم سداد الشركة للمستحقات المالية لصالح النادي طوال الموسمين السابقين.

يذكر أن بيراميدز يرتبط مع بريزنتيشن بعقد للنقل التلفزيوني فقط، بعيداً عن عقود الرعاية والإعلانات مثل حال معظم الأندية المصرية.

وأضاف بيراميدز في خطابه للشركة الراعية: «يود مجلس إدارة نادي بيراميدز آسفاً أن يخطر شركتكم الموقرة أنه اتخذ قراراً بمنع إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الدوري المصري أو كأس مصر».

وأوضح أنه اضطر لاتخاذ مثل هذا القرار، في ظل عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها تجاه النادي على مدى موسمين كاملين، لم يحصل فيهما بيراميدز على المقابل المادي نظير بنود العقد المتفق عليه بين النادي والشركة، في إطار الاتفاق حول حقوق البث الفضائي للمباريات.

وتابع: في إطار العلاقة المحترمة بين مسؤولي بيراميدز ومسؤولي شركتكم الموقرة، يود نادينا أن يخطركم بأنه لن تكون هناك أي مفاوضات مستقبلية بشأن إذاعة المباريات فضائياً إلا من خلال تسوية المبالغ المالية المستحقة لبيراميدز لدى الشركة خلال الموسمين الأخيرين، والمقدرة 21.900.000 جنيهاً مصرياً.

وختم البيان: مع العلم أن النادي لا يمانع في نقل المباريات وإذاعتها بعد حل تلك الإشكالية، وتسوية المستحقات المالية لإذاعة مباريات الموسم الجديد، والذي يبدأه النادي بمواجهة نادي مصر للمقاصة على ملعبنا باستاد 30 يونيو في 27 من الشهر الجاري.