تذاكر كأس العرب تدخل مرحلة البيع الأخيرة

الدوحة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الأحد، طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العرب 2021 في قطر اعتباراً من غدٍ الاثنين، وذلك وفق أسبقية الشراء.

وتشهد البطولة في أول أيامها افتتاح استادين من استادات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهما استاد البيت واستاد راس أبو عبود، وذلك عقب الإعلان عن جاهزية استاد الثمامة، سادس استادات المونديال اكتمالاً.

وستستمتع الجماهير بمشاهدة تلك الصروح المعمارية المبتكرة عن كثب، ومتابعة منتخباتها وهي تتنافس على التتويج بلقب أول بطولة تجمع كافة المنتخبات العربية تحت مظلة فيفا. وستتاح التذاكر خلال المرحلة الأخيرة وفق أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد عليها فور سداد ثمنها.

ولا تزال تذاكر جميع المباريات متاحة، بما فيها تذاكر مباراة الافتتاح في 30 نوفمبر في استاد البيت بين قطر والبحرين، وتذاكر مباراة الإمارات وسوريا في استاد راس أبو عبود في أول أيام البطولة. كما تتوافر مجموعة من التذاكر منخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذكرة الفئة الرابعة 25 ريالاً قطرياً «حصرياً للمقيمين في دولة قطر»، وذلك لجميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، بفضل الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، وإمكانية التنقل بين الاستادات عبر شبكة النقل المتطورة التي تربط بينها، كالمترو ووسائل النقل العامة، والاستمتاع بلمحة عما ينتظرهم في مونديال قطر 2022.

ويمكن شراء التذاكر من مركز البيع الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض «محطة مترو القصار» بداية من منتصف نوفمبر المقبل.

وستكون بطاقة المشجع إلزامية لكل من يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس العرب، وهي بطاقة تعريفية ذكية مصمّمة لتزويد المشجعين في قطر بتجربة رائعة. كما يمكن للمشجعين الوافدين من الخارج استخدام بطاقة المشجع للدخول إلى قطر عدة مرات، بشرط أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول ومعترفاً به من السلطات القطرية.

وستوفر بطاقة المشجع لحاملها إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرهما.ويجب على الجماهير التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع مباشرة بعد حجز التذكرة واستلام رقم تسجيلها على البريد الإلكتروني.

وتتولى الجهات المعنية في دولة قطر عملية إصدار جميع بطاقات المشجعين، ولا يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولاً عن طلباتها أو إصدارها أو استخدامها.

وفي ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية والتصفيات المؤهلة لكأس العرب في يونيو الماضي، سيطبق البلد المستضيف كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، وعلى كافة الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة.