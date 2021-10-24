«نور الفرسان»



منير رحومة (دبي)



اختار الإيراني أحمد نور الله المنضم إلى شباب الأهلي هذا الموسم، أن يقدم نفسه إلى الجماهير، ويحصل على أوراق اعتماده بين نجوم الفريق، في مباراة «الكلاسيكو»، أمام الجزيرة حامل لقب الدوري، حيث تلألأ نجمه في سماء الجولة السابعة، وانتزع نجومية اللاعبين البدلاء، وأظهر إمكانيات كبيرة ومهارات عالية، عندما سجل هدف الفوز، وحسم النقاط الثلاث لفريقه.

ولم ينتظر أحمد نور إلا عشر دقائق على دخوله للملعب، من أجل هز الشباك، و«قلب الطاولة» على الضيوف، ليثبت أنه ورقة رابحة، ولاعب متميز قادر على قديم الإضافة لفريق «الفرسان» هذا الموسم، ونيل ثقة الجهاز الفني والجماهير في بقية مشوار الدوري.

ولعب أحمد نور 6 مباريات حتى الآن مع شباب الأهلي، ثلاثة لقاءات منها ضمن التشكيلة الأساسية، وثلاثة أخرى على «دكة البدلاء»، بسبب مشاركاته الدولية، ورغبة المدرب مهدي علي في الحفاظ على جاهزيته، ومساعدته على التأقلم بشكل تدريجي في أجواء الفريق.

ويتوقع أن يحظى اللاعب الدولي الإيراني بالمزيد من الاهتمام خلال بقية مشوار الموسم، ليدعم شباب الأهلي في منافسته على الألقاب والبطولات، وسعيه للصعود إلى صدارة الدوري، بعد انتزع الوصافة في الجولة السابعة من الجزيرة، ويشكل نور ومواطنه مهدي قائدي ثنائياً ناجحاً ينتظر منهما جمهور «الفرسان» الكثير خلال هذا الموسم.

أحمد نور الله



العمر: 28

المركز: وسط

المباريات: 6

الدقائق: 251

اللعب أساسياً: 3

اللعب بديلاً: 3

الأهداف: 1