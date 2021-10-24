المهيري نجم «حواجز الفرسان» بثنائية «كونيج»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس عبد الله حميد المهيري ثنائية بجواده «كونيج» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، واشتملت على 8 منافسات جرت خلال الفترة الصباحية بالصالة المغطاة، والمسائية بالميدان المكشوف الخارجي يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشرف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية الدوري، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

على الميدان الرملي الخارجي، أقيمت منافسة الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها (135) سم، وشارك فيها 30 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 8 منهم، وجاء في الصدارة عبدالله حميد المهيري بجواده «كونيج» من نادي الشارقة للفروسية، في زمن (60.19) ثانية، والثاني راشد محمد الرميثي بالجواد «كابتور» من نادي أبوظبي للفروسية، والفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي بالجواد «إتشي فا هيت لامبروك» في المركز الثالث.

وحقق الفارس عبد الله حميد المهيري ثنائية بصحبة جواده «كونيج» عقب صدارته لمنافسة الجولة الواحدة مع جولة التمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، تنافس فيها 30 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ 9 فرسان، و8 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس عبد الله حميد نظير إكماله جولة التمايز في أفضل زمن بلغ (34.41) ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس عبد الرحمن الحبسي مع الجواد «شارلي براون» من نادي أبوظبي للفروسية، وثالثاً جاء محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية أيضاً.

وعلى ميدان الصالة المغطاة أقيمت المنافسة الثانية، من جولة واحدة، على حواجز ارتفاعها (115- 120) سم، وشارك فيها فرسان الفئات من المستوى الثاني، و(الجونيورز) والخيول الصغيرة عمر (5- 6) سنوات، وأضيف إليها شوط مفتوح المشاركة. من فئة المستوى الثاني تنافس 37 فارساً، وذهب مركز الصدارة إلى ماريون جلاتجني والجواد «كواترو 3» من نادي الشارقة، ومالكه محمد مهند غريب، و11 فارساً من فئة (الجونيورز)، ونال جائزة المركز الأول الفارس عمر الحاج بالجواد «في آي بي ديلي روان» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي أول منافسة بمواصفات تجميع النقاط بالجوكر في الموسم الجديد على حواجز (115- 120) سم، شارك 38 فارساً من فئة المستوى الثاني، ونجح 8 فرسان في تجميع كامل النقاط (65 نقطة)، وحاز جائزة المركز الأول الفارس عبد الله أحمد أمين مع الفرس «فيفا»، من نادي الشارقة للفروسية.

أقيمت أولى منافسات الأسبوع الرابع صباح يوم الجمعة، على ميدان الصالة المغطاة بمنتجع الفرسان، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (100- 105) سم، وشارك فيها فرسان القفز من ثلاث فئات، المبتدئين وتنافس 49 منهم، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس ياسر المصري بالجواد «فليور دو لي واي» من نادي (فروسية) للفروسية، ومالكه هشام غريب، ومن فئة الأشبال تنافس 12 فارساً، وجاء الفوز من نصيب الشبل الفارس مبخوت عويضة الكربي والجواد «زاندوكان سي» من نادي الشارقة للفروسية، و12 فارساً شاركوا بخيولهم الصغيرة عمر (4- 5) سنوات، وجاءت في المركز الأول الفرس «برشا» بقيادة مالكها الفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي من نادي الشارقة للفروسية.