«أبوظبي الأول».. 50 كلم رحلة بالدراجات في احتفالية عام الخمسين

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار احتفالات دولة الإمارات بـ «عام الخمسين»، نظم FAB Cycling Club في بنك أبوظبي الأول جولات بالدراجات الهوائية، أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، لمسافة 50 كيلومتراً لكل منها، بما يغطي كافة إمارات الدولة.

جرت فعاليات الجولة الأخيرة، التي شهدت مشاركة نحو 70 شخصاً، في أبوظبي، وشملت أبرز معالم المدينة. وانطلق المشاركون من المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الأول باتجاه أبراج الاتحاد عبر الكورنيش وطريق الشيخ زايد بن سلطان وصولاً إلى القرم ومن ثم عائدين إلى مقر البنك. وإلى جانب أعضاء FAB Cycling Club، شهدت الجولة الأخيرة مشاركة نخبة من ألمع نجوم فريق الإمارات الذي يحظى برعاية بنك أبوظبي الأول، بمن في ذلك تادي بوجاشار الحائز مرتين على لقب سباق تور دي فرانس.

وكانت الجولات قد انطلقت 24 سبتمبر في دبي بالقرب من شاطئ القدرة، وانتقلت الجولة في اليوم التالي إلى الشارقة، مارّةً بشواطئ الإمارة وجبال مليحة الساحرة. وفي الأسبوع التالي، جمعت الجولة بين إمارتي عجمان وأم القيوين بمحاذاة الشواطئ وغابات القرم (المانجروف)، لتعبر في اليوم التالي إمارة الفجيرة، وتحديداً مناطق مسافي ودبا في الطرقات المتعرجة بين الجبال.

وفي هذا السياق، قالت نيفين سباهيه، مدير الرعاية والفعاليات في بنك أبوظبي الأول: «أردنا أن نقدم احتفالية من نوع خاص بعام الخمسين، نحتفي من خلالها بروح الاتحاد والإنجازات السبّاقة التي حققتها، وتواصل تحقيقها، دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعبر عن عميق تقديرنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة في هذه المناسبة الاستثنائية. وضمن مبادراتنا لعام الخمسين جاءت فكرة قطع 50 كيلومتراً في كل إمارة متوافقة مع روح المناسبة، لكننا أردنا أيضاً أن يكون الحدث بمثابة التحدي لأعضاء نادينا للدراجات الهوائية، وفرصة لهم لاستكشاف مناطق ومعالم رائعة في مختلف أرجاء الدولة، حيث تعرفوا خلال قطع هذه المسافات على التنوع البيئي وروعة وغنى المناظر الطبيعية في كل إمارة». الجدير بالذكر أن رياضة ركوب الدراجات الهوائية تحظى باهتمام خاص من قبل بنك أبوظبي الأول، وهو ما يتجسد في تأسيس النادي الخاص بموظفي البنك، بالإضافة إلى رعايته لفريق الإمارات في أهم الفعاليات والبطولات الدولية. وألقت الجولات الضوء على أهمية الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية، وتحفيز الطموح على مستوى الأفراد والمجتمع، وذلك كجزء من التزام بنك أبوظبي الأول بالمبادرات الاجتماعية البنّاءة.