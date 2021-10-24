الدوري المصري.. «نيو لوك»!





القاهرة (أ ف ب)

تنطلق منافسات الموسم الجديد 2021-2022 من الدوري المصري لكرة القدم، للمرة الأولى بإشراف وتنظيم رابطة الأندية المحترفة التي تم انتخابها مؤخراً لإدارة المسابقات المحلية للكرة المصرية.

وستعود الجماهير في النسخة الـ 63 للدوري الذي ينطلق الاثنين بثلاث مباريات، إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عامين على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا في مارس 2020، وبحضور 2000 مشجع لكل مباراة.

ويتنافس على اللقب 18 نادياً، بينهم الثلاثي الصاعد للمرة الأولى في تاريخه إلى النخبة، فيوتشر أف سي «كوكاكولا سابقاً» والشرقية للدخان وفاركو، في موسم انتقالات صيفي هو الأكبر تاريخياً، شهد انضمام وانتقال 209 لاعبين محليين وأجانب.

تصدر نادي فيوتشر قائمة الأندية الأكثر إبراماً للصفقات مع 23 لاعباً، فيما تذيل الزمالك الترتيب بإبرامه ثلاث صفقات لم يتمكن من قيدهم بسبب حرمانه من القيد فترتين عقب معاقبته من قبل المحكمة الرياضية الدولية على خلفية تعاقده مع اللاعب حسام أشرف المقيد في قائمة أكاديمية «نكوفو» الكاميرونية.

ويستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة إنبي الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، فيما يسعى غريمه التقليدي الأهلي، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري مع 42 لقباً، إلى تحقيق انطلاقة قوية أمام مضيفه الإسماعيلي على ملعب الجيش ببرج العرب الأربعاء، في بداية مشواره نحو استعادة البطولة المفضلة عند جماهيره.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة للاحتفاظ بلقبه، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حالياً، والغرامات المالية الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لصالح لاعبين ومدربين سابقين رحلوا عن الفريق ولم يحصلوا على مستحقاتهم، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات اللاعبين الحاليين.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فريقه قادر على الاحتفاظ بلقبه، مشيراً إلى أنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق طموحات وأحلام الجماهير، رغم عدم قيد لاعبين جدد.

وأضاف كارتيرون «فريقي جاهز لضربة البداية أمام إنبي، ونسعى لتحقيق الفوز لاستكمال مسيرة الانتصارات المحلية بعد التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا».

وينطبق الأمر ذاته على الأهلي الذي يعاني انعدام الثقة بين مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وإدارة النادي والجماهير، بعد ضياع لقبي الدوري والسوبر المحلي في الموسم الماضي.

ورغم تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين بقيادة موسيماني، إلاّ أنّ هناك حالة عدم رضا جماهيري بسبب تراجع أداء بعض اللاعبين وتذبذب النتائج، ما أدى إلى طرح أسماء بديلة لتولي المسؤولية خلفاً للمدرب الحالي وقرار إدارة النادي بتأجيل تجديد عقده المنتهي في نهاية الموسم الجديد.

قال موسيماني «أعرف مدى حزن جماهير الأهلي لخسارة بطولة الدوري الموسم الماضي، لكن الفرصة متاحة لاستعادة اللقب». وأضاف «استوعبنا الدرس جيداً ولن نسمح بإهدار النقاط السهلة كما حدث في المباريات الأخيرة في الموسم الماضي، وسيكون هدفنا الفوز في كل المباريات».

ودعّم الأهلي صفوفه بعدة صفقات، أبرزها التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من برايتون الإنجليزي، والمهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وحسام حسن مهاجم سموحة، وكريم فؤاد مدافع إنبي، إلى جانب عودة الثنائي المعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

المرحلة الأولى:

-الاثنين البنك الأهلي - طلائع الجيش سموحة - الاتحاد السكندري فيوتشر - فاركو

-الثلاثاء المقاولون العرب - الشرقية للدخان الجونة - سيراميكا كليو باترا إنبي - الزمالك

-الأربعاء بيراميدز - مصر المقاصة الإسماعيلي - الأهلي

-الخميس غزل المحلة - المصري