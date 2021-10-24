العبيدي: المستوى الفني يتحسن نسبياً بسبب «التوقف الدولي»



معتز الشامي (دبي)



شدد التونسي نور الدين العبيدي مدرب شباب الأهلي والإمارات والفجيرة الأسبق، على التحسن النسبي للمستوى الفني بالجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر طبيعياً بحكم بلوغ البطولة الربع الأول في مسيرتها، وخوض 49 مباراة، بدليل زيادة عدد الأهداف، والتي بلغت 23 هدفاً بواقع 3.28 هدف في المباراة، متجاوزة المعدل التهديفي العام في المسابقة، والذي بلغ 2.6 هدف.

ولفت العبيدي إلى أن بعض الفرق استفادت من الراحة، بحكم مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم مثل العين والنصر وشباب الأهلي، في أعلى الترتيب، بما أنه تمكنت من الفوز في مباريات مهمة وصعبة، مع تقديم مستوى فني فردي وجماعي مقبول في المجمل، وبالتالي تجاوزت تعثرها في الأسبوع الماضي «تعادل وخسارة شباب الأهلي مع الوحدة والوصل، وتعادل العين في مباراتين متتاليتين مع العروبة والوحدة قبل التوقف»، وكذلك اتحاد كلباء الذي حقق فوزه الأول في الموسم، والظفرة الذي حقق مفاجأة بتغلبه على عجمان «مفاجأة الجولات الست الأولى».

وقال: استفاد الوحدة من خلال فوزه على الإمارات، ما أسهم في خروج «العنابي» من أزمة النتائج السلبية، والانتقادات الكبيرة، التي لحقت بالجهاز الفني، خاصة بعد الخسارة في دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي 1-5، كما يمكن اعتبار أندية الجزيرة والشارقة أكبر الخاسرين هذا الأسبوع، فيما يخص المنافسة على الصدارة، والوصل الخاسر على ملعبه أمام العين، بني ياس كذلك لم يتمكن من الفوز على ملعبه واكتفى بالتعادل أمام خورفكان المتطور، رغم أن المنافس كان منقوصاً من لاعب منذ الدقيقة 45، مما جعله في وضعية صعبة في الترتيب «المركز 12بـ 6 نقاط».

أما بالنسبة للعروبة والإمارات فلا جديد يذكر، بعدما عجز الفريقان عن الفوز، وبقي العروبة قبل الأخير بـ 3 نقاط من 3 تعادلات، والإمارات بدون نقاط من 7 هزائم، رغم المردود المحترم والمتطور للفريقين».

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