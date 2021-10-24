11 ميدالية حصاد أبطال الدراجات المائية في أميركا

دبي (الاتحاد)

حصد نجوم الإمارات في رياضة الدراجات المائية 11 ميدالية ملونة (ذهبية واحدة و5 فضيات و5 برونزيات) خلال مشاركتهم في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية (التاج الثلاثي)، التي جرت أحداثها في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية.

وتعد البطولة العالمية في أمريكا واحدة من ثلاث محطات ضمن (التاج الثلاثي 2021-2022)، بإشراف جمعية الدراجات المائية العالمية -أي جي أس بي ايه- وتتنقل بين القارات، حيث استضافت أوروبا الجولة الأولى في بولندا يوليو الماضي وأمريكا في الولايات الأميركية المتحدة هذا الشهر، بينما سيكون الختام في آسيا وتحديداً تايلاند يناير المقبل.

وحقق بطلنا عامر حوير قائد الدراجة رقم 17 المركز الأول في منافسات جالس نوفيس ستوك محققاً الذهبية الوحيدة للإمارات، بعد تصدره المراحل الثلاثة برصيد 173 نقطة متقدماً بفارق 7 نقاط على بطلنا جمال علي الجناحي قائد الدراجة 43، الذي شارك في نفس الفئة ونال المركز الثاني.

واستطاع بطلنا المخضرم وأكبر المشاركين سناً بين أبطالنا محمد محسن على متن دراجته 444، استطاع التفوق في منافسات جالس إكسبرت مخضرمين أمام منافسيه، محققاً المركز الثاني برصيد 151 نقطة، فيما حصل مانع المرزوقي قائد الدراجة 70 على المركز الثاني في فئة جالس (امتشور) برصيد 166 نقطة.

وتألق في البطولة الشقيقان سلطان وأحمد عيسى الحمادي، حيث نجحا معاً في الحصول على أربع ميداليات، كان نصيب الأول ميداليتين على متن الدراجة رقم 55 الأولى فضية في فئة واقف محترفين ستوك والثانية برونزية في فئة واقف محترفين سوبر ستوك، كما استطاع الحصول على المركز الرابع في جالس امتشور 1100 ستوك، فيما حصد شقيقه الأصغر بطلنا أحمد على متن الدراجة رقم 22 فضية منافسات جالس نوفيس 1100 ستوك وبرونزية واقف نوفيس ستوك.

ونجح بطلنا خالد المازمي قائد الدراجة 361 في العودة ببرونزيتين من المشاركة في الجولة الثانية لبطولة العالم في أمريكا الأولى في فئة جالس 1100 ستوك امتشور برصيد 149 نقطة والثانية في فئة جالس 1100 مفتوح امتشور وجمع 139 نقطة، كما حل رابعاً في منافسات جالس محدود 1100. كما قدمت البطولة الأميركية وجهاً جديداً ونجماً صاعداً هو المتسابق سعيد العوضي على متن دراجة رقم 33، حيث أحرز المركز الثالث في منافسات واقف ناشئين 13-15 سنة، حيث جمع 139 نقطة في أول ظهور له في البطولة العالمية، علما أنه شارك كذلك في منافسات واقف نوفيس ستوك محققاً المركز السادس واقف ناشئين 11-13 سنة.

وشهدت بطولة العالم في أريزونا مشاركات متعددة لأبطالنا في مختلف الفئات، حيث خاض مانع المرزوقي وعامر حوير وجمال الجناحي منافسات جالس (ناتورالي)، وأحرزوا المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.