«محاربي الإمارات» تستعد لإطلاق نسختين جديدتين

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال النسختين 23 و24 العربية والدولية، من منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها بالمز الرياضية يومي الخميس والجمعة المقبلين، بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية.

وأكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية لإقامة النسختين، مع بدء توافد الأبطال العرب والعالميين إلى أبوظبي، وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً، ظهر الغد بمقر شركة بالمز الرياضية في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية.

وأكد درويش أن اللجنة المنظمة أكملت كافة الاستعدادات لتنظيم بطولة تعزز نجاحات البطولة ومكانتها على الخارطة العالمية، بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته الدائمة لكل تفاصيل الحدث.

وأعلن درويش عن مشاركة نخبة من المقاتلين في النسختين العربية والدولية، مشيراً إلى أن جمهور ومحبي الألعاب القتالية في الإمارات وخارجها موعودون بسهرتين رياضتين في نهاية الأسبوع، وقال: اللجنة المنظمة تعمل على إنجاح الحدث بما يتناسب مع مكانة أبوظبي عاصمة الفنون القتالية الجديدة، منذ انتهاء النسخة الماضية، حيث بدأ المنظمون في عمل دؤوب لتنظيم بطولة تحمل كثيراً من المفاجآت، وبات في حكم المؤكد مشاركة أبطال عرب عالميين من شتى أنحاء العالم.

وكشف درويش عن حضور عدد من الشخصيات الرياضية المحلية والعربية والعالمية في النسختين المقبلتين، مؤكداً أن نجاح النسخ السابقة يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في السعي إلى التطوير المستمر، ولا سيما أن البطولة جزء من النظرة الكلية لرؤية القيادة الرشيدة في الرياضة، مشيراً إلى أن البطولة باتت منصة عالمية للبطولات الكبرى.