كيميتش.. «رسالة قاتلة»!



ميونيخ (د ب أ)



حث كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لاعب الوسط الدولي جوشوا كيميتش على تلقي لقاح كورونا.

وقال كيميتش: «26 عاماً، لاعب بايرن ميونيخ في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»: إنه لم يحصل بعد على اللقاح، مؤكداً شعوره ببعض القلق إزاء الآثار المحتملة على المدى البعيد للقاح، لكن في الوقت ذاته شدد على أنه لا ينكر وجود فيروس كورونا، ولم يستبعد إمكانية حصوله على التطعيم في المستقبل القريب.

وأثارت تصريحات كيميتش بعض الجدل، حيث إنه في الوقت الذي لا يعتبر فيه لقاح كورونا إلزامياً في ألمانيا أو في «البوندسليجا» أو حتى في بايرن ميونيخ، فإنه يتم اعتبار لاعبي كرة القدم قدوة لتشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.

وقال رومينيجه لمحطة «بيلد تي في»: كنموذج يحتذى به ولكن أيضاً كواقع، كان سيصبح من الأفضل لو حصل على اللقاح، ومقتنع بأنه سيحصل على اللقاح في المستقبل القريب وهو ما أعلنه بنفسه.

صحيفة «بيلد» التي كشفت عن عدم حصول كيميتش على اللقاح، أكدت أنه أمر إيجابي أن يحرص اللاعب على تفسير موقفه.

وأضافت: «سيكون من الأفضل لو حصل في النهاية على اللقاح».

من جانبها أوضحت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» أن بيان كيميتش «رسالة قاتلة»، واتهمته «بالاستفادة من الجهد الجماعي دون أن يشارك به».

وأشارت «إذا فكر الجميع وتصرف مثل كيميتش، فإن المجتمع لن يخرج أبداً من أزمة جائحة كورونا».

وبحسب الإحصائيات الرسمية حصل 66% من الشعب الألماني على الجرعة الكاملة للقاح كورونا، وتأمل وزارة الصحة في الوصول بمعدل التطعيم إلى 85% للشريحة بين 12 و59 عاماً و90% لمن تجاوزوا الستين من العمر.

