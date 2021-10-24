أبيض الشواطئ يدشن مشوار كأس القارات بلقاء إسبانيا

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي برنامج منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها المجلس للعام العاشر، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها للعام الثالث على التوالي على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر، بمشاركة ثمانية منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

ويستهل منتخبا البرتغال والسنغال منافسات البطولة، بالمواجهة التي تقام في الساعة الرابعة والربع مساء يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، وستقام ثلاث مباريات أخرى في ذات اليوم، حيث يواجه منتخبنا الوطني في الخامسة والربع نظيره الإسباني، كما يواجه منتخب روسيا بطل العالم نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا ربع، فيما يلعب منتخب إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات، وحامل لقب النسخة التاسعة من البطولة منتخب الباراجواي في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات يوم الأربعاء 3 نوفمبر، حيث يلتق منتخب إسبانيا مع السنغال في الساعة الرابعة عصراً، ومنتخب الإمارات مع البرتغال، كما يلتقى منتخب الباراجواي مع روسيا، وإيران مع اليابان.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات نصف النهائي 4 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب الباراجواي، والبرتغال مع إسبانيا، والسنغال مع منتخبنا، فيما يلتقي منتخب روسيا مع إيران، وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الجمعة 5 نوفمبر.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، الذي يلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أجرى في وقت سابق قرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كل من إسبانيا والبرتغال والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من روسيا إلى جانب إيران واليابان والباراجواي.

ويعد تنظيم بطولة كأس القارات أكبر بطولات الكرة الشاطئية بعد كأس العالم على مدار 10 سنوات متتالية في دبي، تأكيداً على أن مدينة دبي هي الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، وذلك لما تتمتع به من منشآت وبنية تحتية رياضية وشواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء رائعة، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها لمنظمي الفعاليات الرياضية.