«الاحترام» يمنع «حفل الأهداف»!



علي معالي (دبي)



شهدت الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين» العديد من المبادرات الإيجابية، بعضها جاء فردياً وعفوياً، والآخر بصفة جماعية، ولعل ما حدث في مباراة العين والوصل، في اليوم الأول للجولة «خير دليل»، عندما سجل كايو كانيدو الهدف الثاني لـ «الزعيم» في الدقيقة 78، على أرضية ملعب زعبيل، رفض اللاعب الاحتفال احتراماً لجماهير «الفهود» ومشاعرهم، خاصة أنه لعب على أرضية هذا الملعب كثيراً بـ «القميص الأصفر».

والموقف نفسه تكرر في اليوم التالي للجولة، عندما سجل ريان منديز لاعب النصر الحالي والشارقة السابق الهدف الثالث في مرمى عادل الحوسني في الدقيقة 70، حيث رفع منديز يديه معتذراً لجمهور «الملك» لأنه كثيراً ما أسعد محبيه، خاصة في موسم التتويج 2018- 2019، وبالتالي شعر اللاعب بـ «الحرج الكبير» بأن يفرح، رغم أنه سجل هدفاً جميلاً، ليكتفي فقط بالاعتذار.

وفي المباراة نفسها قدم ضياء سبع مهاجم «الأزرق» لمحة رائعة تدل مدى الحب الحالي بين لاعبي النصر، حيث أهدى ضياء هدفه الثاني إلى زميله طارق أحمد الذي خرج مبكراً من المباراة بسبب الإصابة، ونُقل إلى المستشفى، بعد فقدانه الوعي للحظات، وقام ضياء بحمل الرقم «5» الذي يرتديه طارق أحمد.

واللفتة الرابعة «جماعية» عندما قامت إدارة الشارقة قبل لقاء النصر بمبادرة تشجيعية للجماهير من أجل حضور المباراة، وشهدت 5 جوائز مختلفة ما بين إقامة مجانية لليلة واحدة، إضافة إلى أمور أخرى كثيرة ما بين قسائم مشتريات وخدمات صحية.