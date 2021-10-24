فيرستابن الأسرع في «تجارب أميركا»

أوستن (أ ف ب)

سيكون عشاق السرعة على موعد ناري مع انطلاق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» على حلبة أوستن في تكساس اليوم الأحد، مع أفضلية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بانطلاقه من المركز الأول أمام مطارده المباشر على اللقب العالمي سائق مرسدسيس البريطاني لويس هاميلتون الذي يلاحقه كظله.

حذّر «السير» هاميلتون منافسه أنه لن يمنحه الضوء الأخضر للفوز، قائلاً: «سأحاول أن أقوم بانطلاقة جيدة، لأن هناك فرصة يمكن استغلالها عند المنعطف الأوّل، وسأقدم أفضل ما لديّ. هدفي هو الفوز بالسباق«.

ولم يكن رد فيرستابن، ابن الـ 24 عاماً ومتصدر ترتيب السائقين بفارق 6 نقاط عن هاميلتون «262.50 مقابل 256.50» أقلّ صرامة، إذ قال: «لن أهتم بما يحصل خلفي، أريد فقط أن أركز على نفسي».

وبدا واضحاً في أوستن، أن لا شيء يفرّق بين هذين السائقين وأكبر برهان على ذلك ما حصل الجمعة خلال الفترة الثانية للتجارب الحرة، فبعدما انطلق بأقصى سرعته في الخط المستقيم للمنصات، وجد فيرستابن نفسه جنباً إلى جنب مع سيارة هاميلتون الذي لم يقرر إفساح المجال لمنافسه ليصل أولاً للمنعطف.

عبّر الهولندي عن غضبه مما حصل واصفاً بطل العالم 7 مرات بـ «الغبي».

هدأت النفوس السبت أثناء التجارب الرسمية، بعدما تمكن فيرستابن من تسجيل أسرع توقيت للمرة التاسعة هذا العام والـ 12 في مسيرته، واضعاً حداً لهيمنة هاميلتون على حلبة أوستن، حيث فاز الأخير بـ «امتحان» يوم السبت 3 مرات، وحقق الفوز بالسباق 5 مرات في الأعوام الأخيرة.

وتقدم سائق ريد بول بفارق 0.209 ثانية عن مطاره في «الأسهم الفضية»، فيما حلّ زميل الأوّل، المكسيكي سيرخيو «تشيكو» بيريس ثالثاً متأخراً بفارق 0.224 ثانية في صراع ينذر بمنافسة حامية الوطيس.

قال فيرستابن، الساعي للقبه الأوّل في البطولة العالمية، مع نهاية التجارب الرسمية: «كانت الأمور مثيرة جداً على الحلبة. في الفترة الثالثة، لم تكن لفتي الأولى استثنائية، وفي اللفة الأخيرة سقطت بعض زخات المياه، لم أكن أعرف ما إذا كنت سأحقق هذا التوقيت».

وتابع: »في نهاية المطاف كان ذلك كافياً لأسجل أسرع توقيت، الأمر جيد خصوصاً أننا لم نظهر بأفضل صورة في البداية، أن نحتل المركزين الأول والثالث مع بيريس، فهو أداء صلب من ناحيتنا».

على الأراضي الأميركية في تكساس، حيث لم يخسر فريق مرسيدس في التجارب التأهيلية منذ عام 2014 محققاً في كل مرة التوقيت الأسرع، أظهر ريد بول قوة إرادته للعودة إلى القمة بعد تجارب حرة متواضعة، ما يمكن أن يؤمن له الفوز في سباق الأحد.

ويهيمن مرسيدس على ترتيب الصانعين متقدماً بفارق 36 نقطة أمام ريد بول «433.50 مقابل 397.50»، علماً أن سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس سجل رابع أسرع توقيت في التجارب، لكنه سينطلق من المركز التاسع إثر حصوله على عقوبة التراجع 5 مراكز بسبب قرار فريقه تخطي الـ «كوتا» القانونية لعدد تبديل محرك سيارته.

تراجع بوتاس، صبّ في مصلحة سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي سينطلق من المركز الرابع برغم تسجيله خامس أسرع توقيت.

في المقابل سينطلق الإسباني فرناندو ألونسو «ألبين» والألماني سيباستيان فيتل «أستون مارتن» من قاع الترتيب، على غرار البريطاني جورج راسل «وليامس»، بعدما عمدت فرقهم إلى تبديل المحرك والعديد من القطع قبل التجارب.