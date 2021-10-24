النصر يتفوق على الوصل في ديربي اليد

رضا سليم (دبي)

حقق فريق النصر الفوز على فريق الوصل في ديربي دبي بنتيجة 34-29، ضمن الجولة الخامسة لدوري أقوياء اليد، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الإمبراطور، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-14، ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة، فيما رفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط. وعاد الشارقة للمشاركة في المباريات، بعدما غاب الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراته أمام الجزيرة، بسبب مشاركة الأخير في البطولة العربية للأندية المقامة بمدينة الحمامات في تونس، ونجح في العودة القوية بالفوز على دبا الحصن 27-13 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الحصن، وانتهى الشوط الأول للملك 11-5.

وحافظ شباب الأهلي على الصدارة بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، يليه الشارقة 12 نقطة من 4 مباريات، والنصر الثالث بنفس الرصيد، والوصل الرابع برصيد 9 نقاط، والجزيرة الخامس برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، ومليحة السادس برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، والعين السابع برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ودبا الحصن الأخير برصيد 5 نقاط من 5 هزائم.

