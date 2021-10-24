50 لاعباً في بطولة البولينج لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

دشنت منافسات البولينج موسم رياضات الصم في مركز دبي الدولي للبولينج، تحت رعاية لجنة رياضة الصم باللجنة البارالمبية، وسط مشاركة 50 لاعباً يمثلون أندية أبوظبي والعين ودبي والثقة وعجمان ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقد أظهر جميع اللاعبين قدرات عالية فنياً خلال المسابقة، ممّا يظهر مدى قوّة التحضير الذهني والفني لكل اللاعبين.

وأبدى عبد الله خليل أهلي إعجابه بمستويات جميع اللاعبين في بطولة البولينج، وتوجه بالشكر لجميع الأندية المشاركة في المسابقة، لما أبدوه من اهتمام كبير برياضة البولينج بشكل خاص ورياضات الصم بشكل عام، واستطرد أهلي حديثه بتهنئة اللجنة البارالمبية الإماراتية ولجنة الإمارات لرياضة الصم ببدء الموسم الجديد، والذي سيكون حافلاً بالمسابقات في مختلف الرياضات.

وأسفرت نتائج مسابقة الفردي عن سيطرة نادي دبي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء اللاعب أيمن سالم المقبلي في المركز الأول برصيد 1290 نقطة، وحل وصيفاً علي حسن الجابر برصيد 1243 نقطة، وفي المركز الثالث طارق شهاب مراد بـ 1192 نقطة.

وفي مسابقات الزوجي: حل نادي دبي في المركز الأول بلاعبيه أيمن سالم المقبالي وعلي الجابر بمجموع نقاط 2356، وانتزع المركز الثاني نادي العين بلاعبيه محمد خميس وزميله مطر الرميثي بمجموع نقاط 2096، وحل ثالثاً نادي دبي بلاعبيه وليد أرجمند وعدنان علي بمجموع نقاط 2084.