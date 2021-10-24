نجوم الأولمبياد يشاركون في «عالمية» أبوظبي للسلة الثلاثية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد نخبة نجوم العالم في كرة السلة الثلاثية 3x3 مشاركتهم في بطولة أبوظبي للأساتذة ضمن الجولة العالمية للبطولة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتستقبل نسخة أبوظبي من الجولة العالمية، التي تحتفل بعيدها العاشر هذا العام، وتعود للظهور مجدداً في العاصمة الإماراتية لأول مرة منذ خمس سنوات، الفائزين مع بلادهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، إلى جانب فريق أبوظبي المتوج بالبطولة المجتمعية، التي أقيمت مؤخراً في إطار منح الأبطال المحليين فرصة للتنافس مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وأكد لاعبو منتخب لاتفيا الفائز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ناوريس ميزيس، كارليس لاسمانيس، إدجار كرومينس وأنجيس كافارس مشاركتهم كجزء من فريق ريجا، وكذلك أعضاء المنتخب الروسي الفائز بالميدالية الفضية، ستانيسلاف شاروف وألكسندر زويف وإيليا كاربينكوف، الذين سيمثلون فريق جارجارين في بطولة أبوظبي.

كما يشارك في البطولة نجوم صربيا الحاصلون على الميدالية البرونزية، ألكسندر راكتوف وميهايلو فاسيتش، ضمن فريق ليمان.

ويتنافس 14 فريقاً من نخبة الفرق العالمية في كرة السلة 3x3 في البطولة للحصول على مكان في نهائي الجولة العالمية، التي ستقام في جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

وانضم إلى نخبة الفرق العالمية، فريق أكاديمية جيم تايم، الذي نجح في الفوز بلقب بطولة أبوظبي المجتمعية لكرة السلة الثلاثية بعد أن جرت المنافسات على مدار ثلاثة أسابيع، وشهدت تنافس 48 فريقاً محلياً، خاضوا أكثر من 150 مباراة، ليؤمن مكاناً جنباً إلى جنب في حدث الأساتذة، ويتحول إلى فريق أبوظبي الذي أصبح جاهزاً لمواجهة أفضل اللاعبين في العالم.

ولم يستطع محمد زيدان قائد فريق أبوظبي إخفاء شعوره بالحماس، وعلق على مشاركة فريقه لأول مرة في البطولة العالمية قائلاً:«لقد كانت البطولة المجتمعية حدثاً رائعاً، وقاتلنا بقوة لاعتلاء منصة التتويج، نحن محظوظون لأننا فزنا وتأهلنا للعب مع نجوم العالم في اللعبة، حيث كانت المنافسة شديدة ولا تصدق».

وأضاف:«ستكون المباريات في بطولة أبوظبي اختباراً حقيقياً ضد الفرق العالمية لكننا متحمسون للغاية لإظهار قدراتنا بعد الحصول على امتياز تمثيل أبوظبي في الحدث العالمي».

ومع اقتراب الحدث من الانطلاق ستكون الفرصة متاحة أمام المشجعين لدعم فريق أبوظبي، ولكن أيضاً لمشاهدة عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة والفعاليات الترفيهية لكل أفراد العائلة بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، اعتباراً من الساعة الثانية ظهر الجمعة المقبل.