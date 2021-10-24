اتحاد كلباء يتوج بكأس الاتحاد للأشبال والناشئين للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

توج اتحاد كلباء بلقبي كأس الاتحاد للأشبال والناشئين للجودو، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو، بصالة نادي خورفكان، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وشهدت مشاركة 190 لاعباً من 6 أندية، وأسفرت بطولة الأشبال عن حصول فريق اتحاد كلباء على 14 ميدالية ملونة منها 7 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وحل في المركز الثاني فريق الشارقة الرياضي برصيد 6 ميداليات منها ذهبيتان وفضية و3 برونزيات، وجاء فريق الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً برصيد 5 ميداليات منها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، فيما احتل فريق خورفكان المركز الرابع بذهبية وفضية و9 برونزيات، وحسب الترتيب جاء فريق الشارقة للدفاع عن النفس في المركز الخامس بفضيتين وبرونزيتين، بينما نال ضيف الاتحاد الجديد فريق النصر 4 ميداليات منها فضية و3 برونزيات خلال أول مشاركة له.

وعلى صعيد الناشئين، أضاف فريق نادي اتحاد كلباء لقب بطولة كأس الاتحاد بفوزه برصيد 10 ميداليات منها 4 ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزيتان، وحل في المركز الثاني فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد 5 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وثالثاً فريق الشارقة الرياضي برصيد 5 ميداليات منها ذهبية وفضية و3 برونزيات، وجاء رابعاً فريق خورفكان برصيد 8 ميداليات فضية و7 برونزيات، والنصر خامساً بفضية وبرونزية والشارقة للدفاع عن النفس سادساً برصيد برونزيتين.

وفي ختام البطولة، قام محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو، وخالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة كلباء، ونائبه سعيد المزروعي، وخالد مراد الرئيسي عضو مجلس إدارة خورفكان مشرف الألعاب الجماعية، بتتويج أصحاب المراكز الأولى.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بالمشاركة الجيدة في افتتاح نشاط الاتحاد لهذا الموسم، مثمناً جهود لجنة الجودو واستضافة نادي خورفكان الناجحة، مهنئاً فريق اتحاد كلباء بفوزه بلقب بطولة الاتحاد الذي سيكون حافزاً للأندية في بطولة كأس السفير الياباني المقبلة للأشبال والناشئين والرجال، والتي تعقبها بطولة اليوم الوطني للمراحل العمرية الثلاثة.