«راث» بطل الوثبة في لون ستار بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «ار بي راث» لريتا ديلون، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم السبت بمضمار لون ستار بارك الرملي بالولايات المتحدة الأميركية، ضمن فعاليات سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي. ويأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمع للسباق البالغ طوله 1200 متر، وجائزته 9 آلاف دولار، 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتمكن «ار بي راث» لريتا ديلون، بإشراف نفس المالكة، وقيادة فيكتور اوريتا جي ار، من اقتناص اللقب ببراعة. وجاء تفوق البطل «ار بي راث» بفارق طولين عن «فور هندريد بروف» لبيتي جيليس وجوزيف أي، بإشراف سيزار جوفيا، وقيادة لويس فيفانكو، فيما جاء ثالثاً «ابتاون مان توب» لكريستا هيننجزجارد، بإشراف راشيل روسيل، وقيادة أي رودريجوز، وتمكن المهر المنحدر من نسل «راثوان» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:20:32 دقيقة.