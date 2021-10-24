منتخبنا للتنس يصعد للمجموعة الثالثة في كأس ديفيز

دبي (الاتحاد)

صعد منتخبنا للتنس للمجموعة الثالثة في كأس ديفيز، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على منتخب تركمانستان 2-1، ضمن منافسات الدور النهائي المقامة في مملكة البحرين، ونجح منتخبنا في مغادرة المجموعة الرابعة على مستوى قارة آسيا بفوزه على كل من منتخبات جوام والبحرين وتركمانستان مقابل خسارة واحدة أمام السعودية.

وهنأ الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، الأسرة الرياضية على تأهل المنتخب للمجموعة الثالثة في إنجاز مميز يتناسب والنقلة النوعية للرياضة الإماراتية، واصفاً ذلك بأنها خطوة جيدة في طريق تطوير أداء ونتائج لاعبي المنتخبات الوطنية.

بدوره، أشاد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد بجهود اللاعبين والجهاز الإداري بقيادة محمود البلوشي، على تجاوز الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب، متمثلة في الإصابات، والإصرار على تحقيق الفوز، مضيفاً بأنه سيتم بحث نقاط القوة لتعزيزها في الاستحقاقات المقبلة ومعالجة النقاط التي تحتاج إلى الدعم.

وأوضح بأن البطولة كانت قوية من كافة الجهات، فنياً وبدنياً، وأن الجهود التي بذلها اتحاد التنس ساهمت في ظهور المنتخب بشكل الجيد، مثنياً على الروح الرياضية العالية للاعبين والتي كانت عنصراً مهماً للفوز. يذكر أن منتخب التنس تألف من اللاعبين حمد الجناحي وعبد الرحمن الجناحي وعمر العوضي ومحمود نادر. ورغم تعرض كل من عمر العوضي ومحمود نادر للإصابة، إلا أن جاهزية الثنائي الجناحي أسهمت في تحقيق النجاح والتأهل.