«الريمونتادا» في «السابعة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



شهدت الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» مجموعة من الأحداث المثيرة، أبرزها العودة بعد التأخر، والفوز في النهاية أو التعادل، حدث ذلك في أربع مباريات، وفي قمة الجولة نجح شباب الأهلي في الفوز على الجزيرة، رغم التأخر بهدف في ربع الساعة الأول، إلا أنه تفوق في الختام بهدفين مقابل هدف، ليقلب الطاولة، ويكسب ثلاث نقاط ثمينة.

الأمر نفسه حدث مع الوحدة الذي حقق فوزاً كبيراً على الإمارات 4-1، رغم نهاية الشوط الأول بتقدم «الصقور» بهدف، إلا أن «العنابي» سجل 4 أهداف، بداية من الدقيقة 54.

وفي لقاء الظفرة وعجمان، انتزع «الفارس» فوزاً كبيراً على عجمان «الحصان الأسود» للبطولة، رغم تقدم «البرتقالي» بهدف، إلا أن اللقاء انتهى بثلاثية للظفرة.

أما مباراة بني ياس وخورفكان، فقد شهدت تقدم «النسور» بهدف، ثم عاد «السماوي» إلى التعادل ثم تقدم، إلى أن سجل خورفكان التعادل 2-2، ليعود «السماوي» بعد التأخر، وكذلك يعود خورفكان بعد التأخر أيضاً، لتكون «السابعة» جولة «الريمونتادا» الكبيرة.