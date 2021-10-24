ضياء.. 50% من طريق «النصر»

معتصم عبدالله (دبي)



سجل ضياء سبع صانع ألعاب «العميد» هدفين في مباراة فريقه أمام مضيفه الشارقة 3-0، ضمن الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليقود «الأزرق» إلى «مربع الكبار» للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما احتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الجزيرة المتفوق بفضل المواجهات المباشرة، بالفوز 2-1 على «العميد» ضمن الجولة الثالثة.

وفرض ضياء سبع أفضليته، خلال الموسم الحالي مع «الأزرق»، بعدما أسهم في 50% من أهداف «العميد» في «دوري أدنوك للمحترفين»، بتسجيله 4 أهداف بمعدل «ثنائية» في مباراة خورفكان 3-0 ضمن الجولة الرابعة، والشارقة 3-0 في الجولة السابعة، علاوة على صناعته 5 أهداف أخرى لبقية زملائه.

ووصل إجمالي مساهمات ضياء سبع التهديفية في الدوري إلى 9 من أصل 18 هدفاً لـ «العميد» خلال 7 مباريات، حيث يعد خط «الهجوم الأزرق» الأقوى في الدوري، بنهاية الجولة السابعة، فيما يتصدر ضياء واجهة أفضل صناع اللعب برصيد 5 فرص ترجمت إلى أهداف.

ولا يقتصر تألق لاعب الوسط الإسرائيلي على مستوى الدوري فحسب، بعدما سجل ثنائية أيضاً في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين أمام الظفرة 3-0، ليرفع إجمالي رصيد أهدافه خلال الموسم إلى 6 في 8 مباريات، علماً بأن ضياء اكتفى بتسجيل 8 أهداف فقط في 33 مباراة مع «العميد» خلال الموسم الماضي 2020- 2021.

وحظيت احتفالية ضياء بهدفه الثاني في مرمى «الملك» بإشادة جماهير «العميد»، بعدما حرص بعد التوقيع على مرمى الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 65، على رفع قميص زميله لاعب الوسط طارق أحمد، والذي غادر الملعب منذ بداية الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة نقل على إثرها للمستشفى للاطمئنان على صحته.

وعبر الأرجنتيني رامون دياز، عن سعادته بتألق لاعبيه والفريق بشكل كامل في مواجهة الشارقة، واستمرار الظهور الإيجابي لضياء سبع بشكل خاص، وقال: «سعيد بما قدمه اللاعبون داخل الملعب، كنا نبحث عن نتيجة إيجابية والفوز بهذه المباراة قربنا من المنافسة».

ويعد فوز النصر على الشارقة بنتيجة 3-0، والذي تسبب لاحقاً في وضع نقطة على السطر الأخير لمشوار الوطني عبد العزيز العنبري مدرب «الملك»، الأول لـ «العميد» في «الإمارة الباسمة» في الدوري منذ عام 2016.