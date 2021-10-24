4 بطاقات لـ «ربع النهائي» تنتظر الحسم في «كأس الرابطة»

معتصم عبدالله (دبي)



تُحسم 4 بطاقات مؤهلة إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، غداً «الاثنين»، مع انطلاق مباريات إياب الدور الأول، والتي تجمع النصر مع الظفرة على استاد آل مكتوم، والشارقة مع عجمان، العروبة مع اتحاد كلباء، والوصل مع بني ياس، على أن يلتقي يوم الثلاثاء المقبل، الإمارات مع العين، ويُسدل الستار على الدور الأول في 7 نوفمبر المقبل بإقامة المباراة المؤجلة بين الوحدة وخورفكان.

وتلتحق الفرق الستة المتأهلة إلى ربع النهائي بالجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020- 2021، وشباب الأهلي حامل لقب الكأس المتأهلين مسبقاً.

وتلعب في المقابل، الفرق الستة غير المتأهلة لربع النهائي في مباريات «الترضية»، والمقررة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مع منافسيه لتحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر، والمقررة أيام 12 و26 نوفمبر 2021، 4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.

ويملك النصر واتحاد كلباء أفضلية حسم التأهل، من واقع تفوق الأول ذهاباً على مضيفه الظفرة 3-1، ليرفع «العميد» وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب في موسم 2019- 2020، رصيده إلى 5 انتصارات من أصل 8 أمام الظفرة في «كأس الرابطة».

بدوره، قطع اتحاد كلباء أكثر من نصف المشوار إلى ربع النهائي، بفوزه العريض على العروبة 4-0، كأكبر انتصار في جولة الذهاب، والتي شهدت الظهور الأول للغيني المقيم عثمان كامارا مع «النمور» قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة، حيث سجل هدفين من رباعية فريقه أمام العروبة، قبل أن يعود ويسجل أسرع أهداف اتحاد كلباء في تاريخ دوري المحترفين أمام ذات المنافس 2-1 ضمن الجولة السابعة.

ويستضيف الشارقة في غياب مدربه «المقال» عبد العزيز العنبري، جاره عجمان في المواجهة الثالثة بين الفريقين خلال شهر واحد، بعد فوز «البرتقالي» 1-0 في الجولة السادسة للدوري، والتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة ذهاب كأس الرابطة على ملعب عجمان، في انتظار الثالثة اليوم، والتي يقود فيها «الملك» مدربه الإسباني «المؤقت» خوان كارلوس أمام «البرتقالي» الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 13 مباراة في «كأس الرابطة»، بالتعادل في 5 والخسارة في 8.

ولن تلغي نتيجة الذهاب بفوز الوصل على مضيفه بني ياس 2-1، قوة المواجهة المرتقبة بين الفريقين إياباً على ملعب «زعبيل»، رغم الأفضلية شبه المطلقة لـ «الإمبراطور» أمام «السماوي» في كأس الرابطة تحديداً بالفوز في 5 مباريات، والتعادل في واحدة من أصل 6 جمعت الفريقين اللذين يستعدان للمواجهة الثالثة خلال الموسم الحالي، والأولى على ملعب الوصل، بعد تفوق «الأصفر» بهدف في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، وفي الثانية 2-1 في ذهاب الدور الأول لكأس الرابطة.