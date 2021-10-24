«السلطان» يعاقب فريقه في «الأربعين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



للمرة الأولى خلال مسيرته الكروية الطويلة، يسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ «السلطان» هدفاً في مرمى فريقه، وهو في الأربعين من عمره.

الواقعة شهدتها مباراة فريقه ميلان أمام بولونيا في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي «الكالشيو»، وبعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وبينما كانت هناك ضربة ركنية ضد فريقه، عاد «إبرا» لمنطقة الجزاء للقيام بواجباته الدفاعية، وإذا به يحول الكرة برأسه قوية في مرمى فريقه، بدلاً من أن يوجهها بعيداً عن المرمى، لتسكن الشباك وسط دهشة وذهول زملائه، وكان فريقه متقدماً قبلها بهدفين سجلهما رافائيل لياو ودافيد كالاريا لتصبح النتيجة 2-1.

وكان بولونيا يلعب ناقصاً لاعباً منذ الدقيقة 20 من بداية المباراة، وتواصلت الإثارة، وبعد ثلاث دقائق من هدف «السلطان» إبراهيموفيتش في مرماه، نجح موسى بارو في تسجيل هدف التعادل لبولونيا، الذي يلعب بعشرة لاعبين، لتصبح النتيجة 2-2.

وازدادت المباراة سخونة وإثارة، عندما قام حكم المباراة بطرد روبرتو سوريانو من بولونيا في الدقيقة 58، ليكمل الفريق المباراة بـ 9 لاعبين فقط، ليستغل ميلان هذا الموقف، وينجح إسماعيل بن ناصر في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 84.

وأخيراً جاء الدور على إبراهيموفيتش نفسه لتصحيح خطئه وتعويض ما فعله، وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ولكن هذه المرة في مرمى المنافس لتصبح النتيجة 4-2، ليعود فريقه من بولونيا فائزاً بالمباراة 4-2.

الطريف أن تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي «الكالشيو» هذا الموسم، حيث لم يشارك في مباريات كثيرة، بسبب إصابته لفترة طويلة، ولكنه على أية حال رفع رصيده الإجمالي من الأهداف عبر تاريخه الطويل إلى 566 هدفاً في 957 مباراة، ولكن عليه أن يحسب من الآن فصاعداً عدد الأهداف التي يسجلها في مرمى فريقه !! على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية.

يذكر أن ميلان لم يخسر أية مباراة هذا الموسم في «الكالشيو»، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في واحدة.