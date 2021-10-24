«البلوز» نادم على صفقة «الإسباني»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن إدارة تشيلسي الإنجليزي تعض أصابع الندم على الحصول على خدمات «الإسباني» ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي، وصرفت تماماً النظر عن تحويل هذه الإعارة إلى عقد شراء نهائي، هذا ما أكده موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، نقلاً عن مصادر وثيقة الصلة بالنادي اللندني.

وكان ساؤول وصل إلى العاصمة الإنجليزية لندن في الصيف الماضي، قادماً من مدريد، وكانت إعارته تتضمن بنداً يتيح لـ «البلوز» شراءه، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم، ولكن ذلك لن يحدث على ما يبدو، لأن ساؤول لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده في المباريات الثلاث التي شارك فيها في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ لم يقدم خلالها ما يقنع الألماني توماس توخل المدير الفني بالإبقاء عليه وتحويل إعارته إلى عقد نهائي، بل كان أداؤه على العكس مخيباً للآمال ولا يرقى لمستوى اللعب في «البريميرليج»، ولهذا أسقطه من حساباته.

وتلك هي المرة الأولى التي يغادر فيها ساؤول إسبانيا للعب في الخارج، وظهر واضحاً أنه لم ينجح في التأقلم والانسجام مع أسلوب لعب الكرة الإنجليزية، رغم أنه لاعب محترف في أتلتيكو مدريد منذ عام 2011، حيث لم يلعب لغيره طوال هذه السنوات، إلا مرة واحدة سابقة عندما أعاره «الأتليتي» موسم 2013-2014 لنادي رايو فاليكانو، ثم هذه المرة الأخيرة لتشيلسي، وينتهي عقد ساؤول مع «الأتليتي» في «صيف 2026».

المعروف أن ساؤول الذي يتم 27 عاماً في 21 نوفمبر المقبل، يلعب في مركز الوسط المدافع، وأحياناً كصانع لعب، وشارك في 230 مباراة مع أتلتيكو سجل خلالها 26 هدفاً.