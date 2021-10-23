برعاية محمد بن زايد.. «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجو جيتسو تنطلق 14 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بدورتها الثالثة عشرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل في جو جيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى رياضة الجو جيتسو في الإمارات بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة، لما تنطوي عليها من قيمٍ نبيلة تنسجم مع قيم المجتمع الإماراتي، وكذلك لأهدافها الاستراتيجية المميزة، وعلى رأسها بناء جيلٍ رياضي قوي يتمتع بالقوة والانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والأخلاق الرفيعة، حيث رسّخت الإمارات بفضل دعم سموه مكانتها المرموقة كعاصمةٍ عالمية للعبة.

وفي هذا السياق، رفع عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أسمى رسائل الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرعاية سموه للنسخة الـ13 من البطولة، مؤكداً أن المكانة المرموقة التي وصلت رياضة الجو جيتسو إليها في الإمارات لم تكن لتتحقق دون دعم القيادة الرشيدة، التي احتضنت الرياضة على امتداد مسيرتها.

وقال: بفضل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرياضة الجو جيتسو، باتت أبوظبي مصنعاً للأبطال، حيث نشهد صعود أجيالٍ جديدة من نجوم اللعبة الذين يدركون حجم المسؤولية في تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، مشيراً إلى أن أبطال الإمارات على أهبة الاستعداد لخوض غِمار المنافسات في البطولة وحصد الميداليات والإنجازات.

ويقول الهاشمي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الراعي الأول لرياضة الجو جيتسو في العالم، ودعم سموه هو حجر الأساس لتحقيق التطور الملموس لتلك الرياضة في الإمارات والعالم، خاصة أن أبوظبي أصبحت أكبر مطور للجو جيتسو في العالم، وعاصمة المقر للاتحادين الآسيوي والدولي، كما أنها تستضيف أضخم البطولات وأكبرها في العالم من حيث الجوائز وعدد المشاركين والاهتمام الإعلامي. ولطالما يلهم سموه الأجيال المتعاقبة من أبطال الجو جيتسو في الإمارات، ويقدم لهم القدوة في قيم التصميم على النجاح، ومواجهة التحديات لرفع عَلَم دولة الإمارات في مختلف المحافل.

وأضاف الهاشمي: سجّلت الجو جيتسو مسيرة نجاحاتٍ على المستوى العالمي بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة ولأبطال اللعبة الذين أبدعوا في كافة مشاركاتهم المحلية والدولية في كل المحافل، وحصدوا العديد من الميداليات على كل المستويات، وفرضوا واقعاً جديداً على مشهد المنافسة العالمي.

وقال الهاشمي: يتزامن انطلاق النسخة الـ13 من البطولة مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، الذي يمثّل محطةً مهمة في مسيرة العطاء في الخمسين عاماً الماضية، ونقطة الانطلاق بقوة نحو مواصلة الإنجازات بكل همة في الخمسين عاماً المقبلة.. ونحن نجدد العهد بأن نواصل العمل للارتقاء بالجو جيتسو على المستوى المحلي، وقيادة المشهد في كل من آسيا والعالم، تقديراً للدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.