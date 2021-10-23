«اختراق الضاحية» يدشن حلم هيام محمد مع «أم الألعاب»

دبي (الاتحاد)

خطفت هيام محمد لاعبة نادي الإمارات لألعاب القوى، الأضواء في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، التي أقيمت بحديقة الورقاء بدبي، وذلك بعدما قدمت مستوى جيداً يفوق عمرها، وعكست موهبتها الجيدة التي تشير إلى المستقبل المشرف الذي ينتظرها في أم الألعاب.

وتعتبر هيام محمد «9» سنوات أصغر لاعبة مشاركة في أول بطولة ينظمها اتحاد ألعاب القوى، لتدشين موسمه الجديد بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.

ولم تخف اللاعبة هيام محمد سعادتها بالمشاركة في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، وقالت إنها تحرص على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني بقيادة المدرب هادي كريم، حتى تنجح بتطوير قدراتها ومتابعة مشوار البحث عن الواقع الأفضل في رياضة ألعاب القوى والوصول إلى المنتخبات الوطنية والمنافسة على الألقاب.

وأضافت: صحيح أنتمي إلى نادي الإمارات لكن أتمنى بكل تأكيد أن أنجح في الانضمام إلى المنتخبات الوطنية، وأعمل على المشاركة في البطولات الخارجية.