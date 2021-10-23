بيليه يحتفل بعيد ميلاده الحادي والثمانين

ساو باولو (أ ف ب)

احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بعيد ميلاده الحادي والثمانين السبت، وقد بدا في حالة جيدة على الرغم من هشاشة وضعه الصحي، بعدما أمضى شهراً في المستشفى إثر اكتشاف ورم سرطاني في سبتمبر.

وكتب بيليه الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 على وسائل التواصل الاجتماعي، «عيد ميلادي قادم! لقد قاموا بتحضير قالب الحلوى»، مرفقاً عبارته مع صورة له تظهره مبتسماً، وهو يأكل قطعة من قالب الحلوى على شكل ملعب كرة قدم مع كرة قدم ضخمة في المنتصف.

ومنذ صباح السبت توالت التحيات، حيث كان ناديه السابق سانتوس الذي دافع عن ألوانه من 1956 إلى 1974 السبٌاق، متمنياً له "حياة طويلة" و"عيد ميلاد سعيد".

كما أعد النادي احتفالاً على هامش مباراته مع أميركا لاحقاً اليوم، بقميص تكريماً لملك كرة القدم البرازيلية المصمم لهذه المناسبة وأغنية ستُنشد في الدقيقة العاشرة، علماً بان بيليه ارتدى تقليديًا الرقم 10.

ويخضع إدسون أرانتس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه، للعلاج الكيميائي بعد دخوله المستشفى في 31 أغسطس لإجراء فحوصات روتينية كشفت عن ورم مشبوه في القولون. خضع لعملية جراحية بعدها بأربعة أيام وأمضى نحو عشرة أيام في وحدة العناية المركزة قبل ان يدخل المستشفى مجدداً بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، قبل أن يغادره في 30 سبتمبر.

لم يتم الإعلان عن نتيجة الخزعة التي اجراها بيليه، لكن الأطباء قالوا إنه سيخضع لـ "علاج كيماوي". وغالبًا ما كان بيليه يقلق أنصاره بسبب صحته الهشة وتم إدخاله إلى المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل صحية مختلفة في السنوات الأخيرة.