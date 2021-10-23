استقبال رئاسي لأنس جابر



تونس (د ب أ)

حظيت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثامنة في التصنيف العالمي، باستقبال من رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت، تكريماً لأدائها الرائع في كبرى البطولات العالمية.

وهنأت بودن، أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس والمنطقة العربية، أنس جابر لتحقيقها نتائج باهرة في رياضة التنس جعلتها تدخل لأول مرة في تاريخ التنس العربي، قائمة المصنفات المحترفات العشرة الأوائل على مستوى العالم.

وقالت بودن في بيان صحفي لرئاسة الحكومة: أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب بأن الإنجاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمل والمثابرة، داعية إياها لمواصلة إعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية.

وبلغت لاعبة التنس أنس جابر ذروة أدائها خلال العامين الماضيين مع وصولها لدور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة في مطلع 2020 وهي أول لاعبة عربية تبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» كما حققت الإنجاز ذاته في دورة ويمبلدون لهذا العام. وكانت جابر فازت ببطولة برمنجهام في يونيو 2020 كأول لاعبة عربية تحرز لقبا في بطولات رابطة محترفات التنس.

وقالت جابر اليوم في قصر الحكومة إنها لن تدخر جهداً من أجل حصد المزيد من التتويجات لإعلاء راية تونس في المحافل الدولية، وأنها ستحاول جاهدة أن تكون الأولى في تصنيف اللاعبات المحترفات.

وكانت جابر دخلت قائمة العشر الأوليات في آخر تصنيف لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، بعد بلوغها دور الثمانية قبل أسبوع في دورة إنديان ويلز على حساب الروسية آنا كالينسكايا قبل أن تخسر في الدور قبل النهائي أمام الأسبانية بولا بادوسا.