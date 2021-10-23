«العنابي» يقبض على «الصقور» بـ«رباعية»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



قلب الوحدة تأخره أمام فريق الإمارات بهدف إلى الفوز 4-1، مساء اليوم «السبت»، باستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن ختام الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحقق فوزه الثاني في المسابقة، ويقفز إلى المركز السادس وله11 نقطة، بينما ظل «الصقور» من دون نقاط في المركز الأخير، بعد تلقيه الخسارة السابعة على التوالي.



ويدين «العنابي» لنجمه الدولي خليل إبراهيم الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، وأدرك التعادل لفريقه بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 54، قبل أن يرسل عرضية حولها جواو بيدرو برأسه في المرمى هدفاً رائعاً في الدقيقة 61.

وسجل فابيو مارتنيز أول أهدافه مع الوحدة، ليعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث، بعد تمريرة من عمر خربين الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 94 للوحدة في مرمى «الصقور» الذي أكمل المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد فراس صالح للإنذار الثاني في الدقيقة 47، وهو ما أثر عليه كثيراً، بعدما قدم مردوداً رائعاً في الشوط الأول الذي أنهاه بهدف جوزيف قناتو في الدقيقة 31، وجاء الطرد الثاني في الدقيقة 89 للحارس علي صقر، وشهد الشوط الأول إضاعة جواو بيدرو لضربة جزاء للوحدة.



والفوز هو الـ11 للوحدة على الإمارات خلال 17 مواجهة جمعتهما في عصر الاحتراف مقابل انتصارين فقط للأخير، ويكتسب الانتصار أهمية كبيرة لـ «أصحاب السعادة»، خاصة أنه يأتي بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، وأيضاً بعد 5 تعادلات متتالية في الدوري.

من جانبه، اعترف الهولندي هين تين كات مدرب الوحدة بتفوق فريق الإمارات ذهنياً على «العنابي» في الشوط الأول، خلال مباراة الفريقين، وقال: رغم تفوق الإمارات في الشوط الأول، لكننا عدنا بقوة في الشوط الثاني وحققنا ما نريده، صحيح أن المنافس لعب بنقص عددي منذ توقيت مبكر في الشوط الثاني، إلا أنه ارتكب كثيرا من الأخطاء العنيفة، وهذا يفسر كثافة الإنذارات في صفوفه وطرد لاعبين منه، أتفهم أسلوب لعبه لأنه يحتاج للنقاط، ويجب أن نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه المباريات.

فيما أكد المغربي طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، أنه من الصعب اللعب أمام فريق قوي مثل الوحدة، خاصة في الجانب الهجومي بـ10 لاعبين من بداية الشوط الثاني، الذي اضطررنا إلى تغيير طريقة لعبنا فيه بعد الطرد الأول.

وقال: لعبنا ضد فريق قوي خاصة في الجانب الهجومي بدأنا بطريقة جيدة، وكان بإمكاننا أن ننهي الشوط الأول متقدمين بـ3 أهداف بدلاً من هدف واحد، والطرد في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني «نقطة تحول» في المباراة، وبصراحة أتمنى من الشارع الرياضي مشاهدة مباراتنا أمام الجزيرة والوحدة ليعرفوا السبب الذي جعلنا نخسر، والفريق يتطور، وعلينا مواصلة العمل.