العربي يتصدر «ثالثة الهواة» بـ «التاسعة»

فيصل النقبي (الفجيرة)



قفز العربي إلى صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على مسافي 2-1، ليحصد «العلامة الكاملة» وله 9 نقاط من 3 مباريات، وسجل راشد السعدي وخليفة الفلاسي هدفي العربي، فيما سجل منصور عبدالله هدف مسافي الذي تجمد رصيده عند «النقطة الرابعة».

وفاز دبا الحصن على جلف أف سي 4-3، ليحتل المركز الثاني وله 7 نقاط ، متفوقاً بفارق الأهداف عن البطائح «الثالث»، فيما يملك جلف أف سي 6 نقاط، وسجل محمد المربوعي «هدفين» وواندرسون وريتشارد، أهداف دبا الحصن، والسيد محمد «هدفين» وجابرييل ساناتا لفريق جلف أف سي، وتعادل سيتي مع الجزيرة الحمراء 1-1، وسجل «البديل» كسينجلي هدف سيتي، وعلي حسن لفريق الجزيرة الحمراء، ليحصد كل منهما «النقطة الأولى» في البطولة.